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На востоке ВСУ за день уничтожили 55 единиц техники оккупантов и сбили вертолет

Катерина ТищенкоЧетверг, 12 мая 2022, 22:04
На востоке ВСУ за день уничтожили 55 единиц техники оккупантов и сбили вертолет
иллюстративное фото Генштаба

На Донецком и Луганском направлениях обстановка сложная, однако украинские военные отбили за день 18 атак врага, уничтожили 55 единиц техники, сбили вертолет и беспилотники.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: Обстановка сложная, но контролируемая. Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, уничтожает административные здания, больницы, школы и детские садики".

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Детали: За минувшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 13 танков; 8 артиллерийских систем (одна из них РСЗО); 27 единиц боевой бронированной техники; 2 единицы специальной инженерной техники; 5 автомобилей.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" 12 мая отбиты 6 атак российских войск.

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Потери врага составили: личного состава – до 180, танки – 6, БМП – 6, БТР – 2, МТЛБ – 2, САУ – 3, РСЗО – 1, минометные расчеты – 4, АТТ – 3.

Темы: ДонбассвойнаВооруженные силы
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