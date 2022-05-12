Кулеба пообіцяв наслідки усім, хто допомагає РФ продавати і купує вкрадене в Україні зерно

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що сприяння Росії у продажі або купівля у неї вкраденого в Україні зерна означає співучасть у її злочині.

Про це він заявив 12 травня, пише "Європейська правда".

Дмитро Кулеба зазначив, що в міжнародних ЗМІ з’явилася інформація про прибуття до Сирії російського судна із вкраденим українським зерном.

"Росія є потрійним злочинцем: розбомбила Сирію, окупувала частину України, а тепер продає вкрадене українське зерно в Сирію. Хочу нагадати учасникам цієї оборудки: украдене ніколи та нікому не приносило щастя. Кожен причетний до продажу, транспортування чи купівлі украденого зерна є співучасником злочину. Ваші дії матимуть адекватні міжнародно-правові наслідки. Ми зробимо все, щоб максимально ускладнити ваше життя", – наголосив Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що раніше завдяки зусиллям українських дипломатів від купівлі такого зерна відмовилися Єгипет та Ліван.

Він зазначив, що МЗС України попередило також інші країни про те, що партії зерна, яке продає Росія, може частково або повністю складатися із врожаю, вкраденого з окупованих територій України.

За даними українського уряду, Росія викрала вже до півмільйона тисяч тонн зерна вартістю понад 100 млн доларів США, і практично всі кораблі, які виходять із зерном зі Севастополя, перевозять крадену українську продукцію.

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"МЗС закликає міжнародну спільноту посилювати економічні санкції з метою припинення збройної агресії РФ проти України, запобігання гуманітарній катастрофі та погіршенню ситуації з продовольчою безпекою у світі", - заявив Дмитро Кулеба.

Як відомо, Україна має великі труднощі з експортом продовольства через блокаду портів і Чорного моря російськими кораблями, оскільки перевезення здійснювалося в основному морськими шляхами.

Єврокомісія 12 травня запропонувала план заходів, щоб допомогти Україні експортувати свою сільськогосподарську продукцію.

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