Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба пообещал последствия тем, кто помогает РФ продавать и покупает украденное в Украине зерно

"Европейская правда"Четверг, 12 мая 2022, 22:33

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что содействие России в продаже или покупка у неё украденного в Украине зерна означает соучастие в её преступлении.

Об этом он заявил 12 мая, пишет "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба отметил, что в международных СМИ появилась информация о прибытии в Сирию российского судна с украденным украинским зерном.

"Россия является тройным преступником: разбомбила Сирию, оккупировала часть Украины, а теперь продает украденное украинское зерно в Сирию. Хочу напомнить участникам этой сделки: украденное никогда и никому не приносило счастья. Каждый причасттый к продаже, транспортировке или покупке украденного зерна является соучастником преступления. Ваши действия будут иметь адекватные международно-правовые последствия. Мы сделаем все, чтобы максимально усложнить вашу жизнь", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что ранее, благодаря усилиям украинских дипломатов, от покупки такого зерна отказались Египет и Ливан.

Он отметил, что МИД Украины предупредил другие страны о том, что партии зерна, которое продает Россия, могут частично или полностью состоять из урожая, украденного с оккупированных территорий Украины.

По данным украинского правительства, Россия похитила уже до полумиллиона тысяч тонн зерна стоимостью более 100 млн долларов США, и практически все корабли, которые выходят с зерном из Севастополя, перевозят краденую украинскую продукцию.

ВИДЕО ДНЯ

"МИД призывает международное сообщество усиливать экономические санкции с целью пресечения вооруженной агрессии РФ против Украины, предотвращения гуманитарной катастрофы и ухудшения ситуации с продовольственной безопасностью в мире", - заявил Дмитрий Кулеба.

Как известно, Украина испытывает большие трудности с экспортом продовольствия из-за блокады портов и Черного моря российскими кораблями, поскольку перевозка осуществлялась в основном морскими путями.

Еврокомиссия 12 мая предложила план мер, чтобы помочь Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию.

Читайте также: Какая помощь ЕС нужна Украине, чтобы сохранить экспорт,

Украл, вывез, в Москву. Как оккупанты пытаются продать ворованное украинское зерно другим странам

Темы: Кулеба Дмитрийэкономикаэкспортсельское хозяйство
Главное сегодня

Боррель убежден, что ЕС одобрит нефтяное эмбарго против России

фотоВ Приднестровье "силовики" говорят о попытках поджечь нефтебазу и военкомат

фотоМариуполь: РФ утром начала наземную операцию – враги пытаются захватить "Азовсталь"

Шольц в Бундестаге будет объяснять свою нерешительность по поводу поставок оружия Украине

Враг стягивает артиллерию в Брянскую область для обстрелов Черниговщины – сводка

фотоРоссияне продолжают использовать авиабазу возле Мелитополя – CNN

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба: предоставление Украине статуса кандидата на членство – это тест на искренность
Кулеба: непринятие шестого пакета санкций ЕС станет слишком щедрым подарком для Путина
Кулеба – Германии: пора забрать Украину домой и предоставить кандидатский статус в ЕС
Последние новости
12:44
Зеленский: Путин не сможет сохранить лицо, ему бы сохранить государство
12:34
Зеленский рассказал, видят ли власти угрозу со стороны Приднестровья
12:33
Вопрос переговоров с РФ усложняется ежедневно – Зеленский
12:32
ИНФОГРАФИКАКассетные снаряды по Харькову пускал российский генерал, убивавший гражданских в Сирии – CNN
12:03
Крупные американские компании уходили из РФ после падения своих акций – исследование
11:58
фотоВоенкомат в российском Омске забросали коктейлями Молотова
11:44
На спецсчете НБУ для нужд военных осталось 10 миллионов
11:43
Выросло количество раненых: 646 детей пострадали от рук оккупантов
11:42
Российский танкерный гигант "Совкомфлот" на фоне санкций продал около десяти судов – WSJ
11:41
Полтавщина: потушили пожары от ракетных обстрелов врага
Все новости...