Кулеба пообещал последствия тем, кто помогает РФ продавать и покупает украденное в Украине зерно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что содействие России в продаже или покупка у неё украденного в Украине зерна означает соучастие в её преступлении.

Об этом он заявил 12 мая, пишет "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба отметил, что в международных СМИ появилась информация о прибытии в Сирию российского судна с украденным украинским зерном.

"Россия является тройным преступником: разбомбила Сирию, оккупировала часть Украины, а теперь продает украденное украинское зерно в Сирию. Хочу напомнить участникам этой сделки: украденное никогда и никому не приносило счастья. Каждый причасттый к продаже, транспортировке или покупке украденного зерна является соучастником преступления. Ваши действия будут иметь адекватные международно-правовые последствия. Мы сделаем все, чтобы максимально усложнить вашу жизнь", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что ранее, благодаря усилиям украинских дипломатов, от покупки такого зерна отказались Египет и Ливан.

Он отметил, что МИД Украины предупредил другие страны о том, что партии зерна, которое продает Россия, могут частично или полностью состоять из урожая, украденного с оккупированных территорий Украины.

По данным украинского правительства, Россия похитила уже до полумиллиона тысяч тонн зерна стоимостью более 100 млн долларов США, и практически все корабли, которые выходят с зерном из Севастополя, перевозят краденую украинскую продукцию.

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"МИД призывает международное сообщество усиливать экономические санкции с целью пресечения вооруженной агрессии РФ против Украины, предотвращения гуманитарной катастрофы и ухудшения ситуации с продовольственной безопасностью в мире", - заявил Дмитрий Кулеба.

Как известно, Украина испытывает большие трудности с экспортом продовольствия из-за блокады портов и Черного моря российскими кораблями, поскольку перевозка осуществлялась в основном морскими путями.

Еврокомиссия 12 мая предложила план мер, чтобы помочь Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию.

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