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Росіян знову розбили в Білогорівці: близько 70 одиниць техніки – металобрухт

Мазуренко Альона Четвер, 12 травня 2022, 22:39
ФОТО МІНОБОРОНИ

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що 12 травня ЗСУ вчергове знищили понтонні переправи росіян через Сіверський Донець, ліквідували особовий склад і техніку ворога. 

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Наша нова "Чорнобаївка" - це Білогорівка, де окупанти намагаються перекинути понтонні переправи, перекинути техніку і особовий склад. Там унікальна ситуація, вони як барани лізуть в одні і ті ж місця. 

Наші ЗСУ розбивають понтонні переправи, техніку і особовий склад. Там уже просто дестяки одиниць і БТРів, і танків, і вантажівок валяються. Це уже неозброєним оком можна помітити".

Деталі: За його словами, Білогорівка - це пекло для росіян.

Гайдай додав, що вдалося знищити близько 70 одиниць техніки та ліквідувати десятки окупантів. 

Він повідомив, що 12 травня окупанти весь день намагаються прорватися в Комишувасі та Рубіжному, але безуспішно. Тривають бої за Воєводівку.

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Крім того, за його словами, на Луганщині Нацгвардійці збили російський вертоліт Ка-52.

Він також розповів, що російська окупація - пекло для українців. Так, у Попасній росіяни розстрілюють людей за любов до України. 

Зокрема, забрати життя можуть за українську картинку в телефоні, а українські активісти просто зникають.

Гайдай повідомив, що 12 травня вдалося завести гумвантажі до Сєвєродонецька, Лисичанська та села Попаснянської ОТГ: "Водій, який потрапив під обстріл позавчора (10 травня), сьогодні (12 травня) знову сів за кермо".

Теми: Луганська областьвійнаокупаціяРосія
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