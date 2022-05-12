Россиян снова разбили в Белогоровке: около 70 единиц техники – металлолом

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что 12 мая ВСУ в очередной раз уничтожили понтонные переправы россиян через Северский Донец, ликвидировали личный состав и технику врага.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Наша новая "Чернобаевка" - это Белогоровка, где оккупанты пытаются перекинуть понтонные переправы, перекинуть технику и личный состав. Там уникальная ситуация, они как бараны лезут в одни и те же места.

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Наши ВСУ разбивают понтонные переправы, технику и личный состав. Там уже просто десятки единиц и БТРов, и танков, и грузовиков валяются. Это уже невооруженным глазом можно заметить".

Детали: По его словам, Белогоровка – это ад для россиян.

Гайдай добавил, что удалось уничтожить около 70 единиц техники и ликвидировать десятки оккупантов.

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Он сообщил, что 12 мая оккупанты весь день пытаются прорваться в Камышевахе и Рубежном, но безуспешно. Продолжаются бои за Воеводовку.

Кроме того, по его словам, в Луганской области Нацгвардейцы сбили российский вертолет Ка-52.

Он также рассказал, что российская оккупация – ад для украинцев. Так, в Попасной россияне расстреливают людей за любовь к Украине.

В частности, забрать жизнь могут за украинскую картинку в телефоне, а украинские активисты просто исчезают.

Гайдай сообщил, что 12 мая удалось завести гуманитарную помощь в Северодонецк, Лисичанск и деревню Попаснянской ОТГ: "Водитель, попавший под обстрел позавчера (10 мая), сегодня (12 мая) снова сел за руль".