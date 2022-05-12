У РФ заявили, що готові відкрити коридори на територію іноземних держав

У РФ заявили, що готові відкрити коридори для евакуації цивільних осіб на територію підконтрольну українській владі та в іноземні держави.

Джерело: Міжвідомчий координаційний штаб РФ

Дослівно: "Російська Федерація готова в найкоротші терміни розгорнути додаткові коридори на будь-яких інших напрямках і забезпечити безпечну евакуацію цивільних осіб як в Росію, так і в райони, підконтрольні київській владі, а також на території інших іноземних держав".

Деталі: При цьому окупанти заявляють, що уже депортували в РФ понад 1,2 млн українців.

Російські загарбники повідомляють, що відкривають щодня так звані "гумкоридори" на харківському, луганському, донецькому та кримському напрямах у бік Росії.

Також росіяни запевняють, що "дотримуються" режимів тиші на узгоджених маршрутах щодо евакуації.

Водночас, у повідомленні координаційного штабу РФ немає згадок про "фільтраційні табори" для українців.