Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У РФ заявили, що готові відкрити коридори на територію іноземних держав

Альона Мазуренко Четвер, 12 травня 2022, 23:21
У РФ заявили, що готові відкрити коридори на територію іноземних держав
фото: Маріупольська міськрада

У РФ заявили, що готові відкрити коридори для евакуації цивільних осіб на територію підконтрольну українській владі та в іноземні держави.

Джерело: Міжвідомчий координаційний штаб РФ

Дослівно: "Російська Федерація готова в найкоротші терміни розгорнути додаткові коридори на будь-яких інших напрямках і забезпечити безпечну евакуацію цивільних осіб як в Росію, так і в райони, підконтрольні київській владі, а також на території інших іноземних держав".

Реклама:

Деталі: При цьому окупанти заявляють, що уже депортували в РФ понад 1,2 млн українців. 

Російські загарбники повідомляють, що відкривають щодня так звані "гумкоридори" на харківському, луганському, донецькому та кримському напрямах у бік Росії.

Також росіяни запевняють, що "дотримуються" режимів тиші на узгоджених маршрутах щодо евакуації. 

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, у повідомленні координаційного штабу РФ немає згадок про "фільтраційні табори" для українців.

Теми: евакуаціяРосіядепортація війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
евакуація
“Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість”. Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп’янська
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Останні новини
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
Усі новини...
Реклама: