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У РФ заявили, що готові відкрити коридори на територію іноземних держав

Мазуренко Альона Четвер, 12 травня 2022, 23:21
фото: Маріупольська міськрада

У РФ заявили, що готові відкрити коридори для евакуації цивільних осіб на територію підконтрольну українській владі та в іноземні держави.

Джерело: Міжвідомчий координаційний штаб РФ

Дослівно: "Російська Федерація готова в найкоротші терміни розгорнути додаткові коридори на будь-яких інших напрямках і забезпечити безпечну евакуацію цивільних осіб як в Росію, так і в райони, підконтрольні київській владі, а також на території інших іноземних держав".

Деталі: При цьому окупанти заявляють, що уже депортували в РФ понад 1,2 млн українців. 

Російські загарбники повідомляють, що відкривають щодня так звані "гумкоридори" на харківському, луганському, донецькому та кримському напрямах у бік Росії.

Також росіяни запевняють, що "дотримуються" режимів тиші на узгоджених маршрутах щодо евакуації. 

Водночас, у повідомленні координаційного штабу РФ немає згадок про "фільтраційні табори" для українців.

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Теми: евакуаціяРосіядепортація війна
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