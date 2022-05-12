В РФ заявили, что готовы открыть коридоры на территорию иностранных государств
В РФ заявили, что готовы открыть коридоры для эвакуации гражданских лиц на территорию подконтрольную украинской власти и в иностранные государства.
Источник: Межведомственный координационный штаб РФ
Дословно: "Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть дополнительные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц как в Россию, так и в районы, подконтрольные киевским властям, а также на территории других иностранных государств".
Детали: При этом оккупанты заявляют, что уже депортировали в РФ более 1,2 млн украинцев.
Российские захватчики сообщают, что открывают ежедневно так называемые "гумкоридоры" на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России.
Также россияне уверяют, что "соблюдают" режимы тишины на согласованных маршрутах по эвакуации.
В то же время, в сообщении координационного штаба РФ нет упоминаний о "фильтрационных лагерях" для украинцев.