Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ заявили, что готовы открыть коридоры на территорию иностранных государств

Мазуренко Алена Четверг, 12 мая 2022, 23:21
фото: Мариупольский горсовет

В РФ заявили, что готовы открыть коридоры для эвакуации гражданских лиц на территорию подконтрольную украинской власти и в иностранные государства.

Источник: Межведомственный координационный штаб РФ

Дословно: "Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть дополнительные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц как в Россию, так и в районы, подконтрольные киевским властям, а также на территории других иностранных государств".

Детали: При этом оккупанты заявляют, что уже депортировали в РФ более 1,2 млн украинцев.

Российские захватчики сообщают, что открывают ежедневно так называемые "гумкоридоры" на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России.

Также россияне уверяют, что "соблюдают" режимы тишины на согласованных маршрутах по эвакуации.

В то же время, в сообщении координационного штаба РФ нет упоминаний о "фильтрационных лагерях" для украинцев.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: эвакуацияРосcиядепортация война
Главное сегодня

Боррель убежден, что ЕС одобрит нефтяное эмбарго против России

фотоВ Приднестровье "силовики" говорят о попытках поджечь нефтебазу и военкомат

фотоМариуполь: РФ утром начала наземную операцию – враги пытаются захватить "Азовсталь"

Шольц в Бундестаге будет объяснять свою нерешительность по поводу поставок оружия Украине

Враг стягивает артиллерию в Брянскую область для обстрелов Черниговщины – сводка

фотоРоссияне продолжают использовать авиабазу возле Мелитополя – CNN

Все новости...
эвакуация
Нарабатывается договор об эвакуации из "Азовстали": начнут с тяжелораненых – Верещук
"Скорая" вернулась пустой. История медсестры, которая ехала спасать мариупольцев из "Азовстали"
"Очень сложные переговоры": Верещук попросила не мешать эвакуации бойцов с "Азовстали"
Последние новости
12:44
Зеленский: Путин не сможет сохранить лицо, ему бы сохранить государство
12:34
Зеленский рассказал, видят ли власти угрозу со стороны Приднестровья
12:33
Вопрос переговоров с РФ усложняется ежедневно – Зеленский
12:32
ИНФОГРАФИКАКассетные снаряды по Харькову пускал российский генерал, убивавший гражданских в Сирии – CNN
12:03
Крупные американские компании уходили из РФ после падения своих акций – исследование
11:58
фотоВоенкомат в российском Омске забросали коктейлями Молотова
11:44
На спецсчете НБУ для нужд военных осталось 10 миллионов
11:43
Выросло количество раненых: 646 детей пострадали от рук оккупантов
11:42
Российский танкерный гигант "Совкомфлот" на фоне санкций продал около десяти судов – WSJ
11:41
Полтавщина: потушили пожары от ракетных обстрелов врага
Все новости...