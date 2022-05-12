В РФ заявили, что готовы открыть коридоры на территорию иностранных государств

В РФ заявили, что готовы открыть коридоры для эвакуации гражданских лиц на территорию подконтрольную украинской власти и в иностранные государства.

Источник: Межведомственный координационный штаб РФ

Дословно: "Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть дополнительные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц как в Россию, так и в районы, подконтрольные киевским властям, а также на территории других иностранных государств".

Детали: При этом оккупанты заявляют, что уже депортировали в РФ более 1,2 млн украинцев.

Российские захватчики сообщают, что открывают ежедневно так называемые "гумкоридоры" на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России.

Также россияне уверяют, что "соблюдают" режимы тишины на согласованных маршрутах по эвакуации.

В то же время, в сообщении координационного штаба РФ нет упоминаний о "фильтрационных лагерях" для украинцев.