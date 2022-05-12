Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В РФ заявили, что готовы открыть коридоры на территорию иностранных государств

Алена МазуренкоЧетверг, 12 мая 2022, 23:21
В РФ заявили, что готовы открыть коридоры на территорию иностранных государств
фото: Мариупольский горсовет

В РФ заявили, что готовы открыть коридоры для эвакуации гражданских лиц на территорию подконтрольную украинской власти и в иностранные государства.

Источник: Межведомственный координационный штаб РФ

Дословно: "Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть дополнительные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц как в Россию, так и в районы, подконтрольные киевским властям, а также на территории других иностранных государств".

Реклама:

Детали: При этом оккупанты заявляют, что уже депортировали в РФ более 1,2 млн украинцев.

Российские захватчики сообщают, что открывают ежедневно так называемые "гумкоридоры" на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России.

Также россияне уверяют, что "соблюдают" режимы тишины на согласованных маршрутах по эвакуации.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, в сообщении координационного штаба РФ нет упоминаний о "фильтрационных лагерях" для украинцев.

Темы: эвакуацияРосcиядепортация война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
эвакуация
В Москве отменили более 20 авиарейсов и эвакуируют Киевский вокзал
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Последние новости
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Ноовочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
Все новости...
Реклама: