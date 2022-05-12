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Стратегічна поразка Росії очевидна, просто у боягузів немає сміливості це визнати – Зеленський 

Четвер, 12 травня 2022, 23:31

Президент Володимир Зеленський вважає, що стратегічна поразка Росії "очевидна", просто у боягузів з РФ немає сміливості, щоб це визнати.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі й навіть тим, хто ще продовжує з ними спілкуватися. Просто в Росії поки немає сміливості це визнати. Вони боягузи.

І намагаються сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.

Тому наше завдання – боротися, поки ми не досягнемо своїх цілей у цій війні. Звільнити нашу землю, наших людей і надійно гарантувати нашу безпеку".

Теми: ЗеленськийРосіявійнаУкраїна
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