Стратегічна поразка Росії очевидна, просто у боягузів немає сміливості це визнати – Зеленський
Четвер, 12 травня 2022, 23:31
Президент Володимир Зеленський вважає, що стратегічна поразка Росії "очевидна", просто у боягузів з РФ немає сміливості, щоб це визнати.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі й навіть тим, хто ще продовжує з ними спілкуватися. Просто в Росії поки немає сміливості це визнати. Вони боягузи.
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І намагаються сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.
Тому наше завдання – боротися, поки ми не досягнемо своїх цілей у цій війні. Звільнити нашу землю, наших людей і надійно гарантувати нашу безпеку".
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