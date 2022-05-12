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Стратегическое поражение России очевидно, просто у трусов нет смелости это признать – Зеленский

Четверг, 12 мая 2022, 23:31

Президент Владимир Зеленский считает, что стратегическое поражение России "очевидно", просто у "трусов" из РФ нет смелости, чтобы это признать.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире и даже тем, кто еще продолжает с ними общаться. Просто в России пока нет смелости это признать. Они трусы.

И пытаются скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами.

Поэтому наша задача – бороться, пока мы не достигнем своих целей в этой войне. Освободить нашу землю, наших людей и надежно обеспечить нашу безопасность".

Темы: ЗеленскийРосcиявойнаУкраина
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