Чехія не буде приймати біженців з подвійним угорським громадянством

Українським біженцям із другим угорським громадянством буде запропоновано повернення залізницею в Угорщину.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на denik.cz, це питання стало темою розмови чеського віцепрем'єра та міністра внутрішніх справ Віта Ракушана із міністром внутрішніх справ Угорщини Шандором Пінтером.

Ракушан повідомив, що Чехія може запропонувати біженцям з угорським паспортом лише квиток на потяг до Угорщини. При цьому він просить Угорщину прискорити надання інформації про наявність у біженців другого угорського громадянства.

Проблема виникла із українськими ромами, багато з яких має і громадянство Угорщини. Наразі вони масово приїжджають у Чехію через більший розмір допомоги. Ракушан уточнює – біженці з подвійним громадянством не мають права на отримання допомоги у Чехії. "Я звернувся до угорської сторони з проханням про швидку та ретельну перевірку, яка відбудеться за лічені дні, щоб чеська сторона отримала інформацію про наявність у людини угорського паспорта чи ні", – заявив чеський міністр.

Багато таких біженців довгий час проживали на головному залізничному вокзалі Праги. Зараз більшість із них живуть у новозбудованому наметовому містечку в Празі-Троя.

За словами Ракушана, вони зможуть перебувати у цьому таборі максимум 30 днів, що є кінцевим терміном перевірки.