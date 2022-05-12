Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Чехія не буде приймати біженців з подвійним угорським громадянством

"Європейська правда"Четвер, 12 травня 2022, 23:42

Українським біженцям із другим угорським громадянством буде запропоновано повернення залізницею в Угорщину.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням  на denik.cz, це питання стало темою розмови чеського віцепрем'єра та міністра внутрішніх справ Віта Ракушана із міністром внутрішніх справ Угорщини Шандором Пінтером.

Ракушан повідомив,  що Чехія може запропонувати  біженцям з угорським паспортом лише квиток на потяг до Угорщини. При цьому він просить Угорщину прискорити надання інформації про наявність у біженців другого угорського громадянства.

Проблема виникла із українськими ромами, багато з яких має і громадянство Угорщини. Наразі вони масово приїжджають у Чехію через більший розмір допомоги.  Ракушан уточнює – біженці з подвійним громадянством не мають права на отримання допомоги у Чехії. "Я звернувся до угорської сторони з проханням про швидку та ретельну перевірку, яка відбудеться за лічені дні, щоб чеська сторона отримала інформацію про наявність у людини угорського паспорта чи ні", – заявив чеський міністр.

Багато таких біженців довгий час проживали на головному залізничному вокзалі Праги. Зараз більшість із них живуть  у новозбудованому наметовому містечку в Празі-Троя.

За словами Ракушана, вони зможуть  перебувати у цьому таборі максимум 30 днів, що є кінцевим терміном перевірки.

Теми: ЧехіяУгорщина
Головне сьогодні

фото"Могу взять человека и в голову "бам": встановили росіянина, який хизувався дружині вбивствами

фотоРосіяни спаплюжили Зміїний мітками у вигляді літери "Z" – ЗМІ

Зеленський ветував закон про заборону символіки Росії

Країни G7 планують виділити Україні до 30 млрд євро – ЗМІ

У Ніцці заарештували українців, які поселились на віллі росіянина

Ердоган проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Усі новини...
Чехія
Сенат Чехії визнав геноцидом злочини Росії в Україні
Президент Чехії дозволив 103 чехам воювати в Збройних силах України
Чехія: обговорення в парламенті питання українських біженців завершилося скандалом
Останні новини
19:46
Київ поки не вмикатиме великі фонтани, щоб зекономити гроші
19:41
Нас пограбували, але, слава Богу, не вбили: як живуть окуповані Пологи
19:18
Росіяни почали допитувати дітей, які евакуюються з Маріуполя – радник мера
19:14
Окупанти штурмували Золоте та Комишуваху, але безуспішно – Генштаб
19:06
На кордоні України зроблять пункт пропуску лише для імпорту пального
18:49
Глава Пентагону вперше від початку війни поговорив з Шойгу про Україну
18:44
фото"Могу взять человека и в голову "бам": встановили росіянина, який хизувався дружині вбивствами
18:43
Німеччина розглядає передачу Україні систем ППО IRIS-T - Bild
18:42
Як не натрапити на "сюрприз" від окупантів: що потрібно знати перед поверненням додому
18:36
Україна може бути в ЄС швидше, ніж за 10 років - Клімкін
Усі новини...