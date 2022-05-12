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Чехия не будет принимать беженцев с вторым венгерским гражданством

"Европейская правда"Четверг, 12 мая 2022, 23:42

Украинским беженцам со вторым венгерским гражданством будет предложен возвращение по железной дороге в Венгрию.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на denik.cz, этот вопрос стал темой разговора чешского вице-премьера и министра внутренних дел Вита Ракушана с министром внутренних дел Венгрии Шандором Пинтером.

Ракушан сообщил, что Чехия может предложить беженцам с венгерским паспортом только билет на поезд в Венгрию. При этом он просит Венгрию ускорить предоставление информации о наличии у беженцев второго венгерского гражданства.

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Проблема возникла с украинскими ромами, многие из которых и гражданство Венгрии. Сейчас они массово приезжают в Чехию из-за большего размера помощи. Ракушан уточняет, что беженцы с двойным гражданством не имеют права на получение помощи в Чехии. "Я обратился к венгерской стороне с просьбой о скорой и тщательной проверке, которая состоится в считанные дни, чтобы чешская сторона получила информацию о наличии у человека венгерского паспорта или нет", - заявил чешский министр.

Многие из таких беженцев долгое время проживали на главном железнодорожном вокзале Праги. Сейчас большинство из них живут в новом палаточном городке в Праге-Трое.

По словам Ракушана, они смогут находиться в этом лагере максимум 30 дней, что является конечным сроком проверки.

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Темы: ЧехияВенгрия
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