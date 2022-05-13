Сенатор-республіканець загальмував виділення Україні $40 млрд

Демарш одного сенатора-республіканця загальмував виділення допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Як повідомляється, у Конгресі США намагалися завершити прийняття цього законопроєкту ще на цьому тижні.

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Перший крок зробила Палата представників, ухваливши цей законопроєкт 11 травня.

13 травня лідери демократів і республіканців намагалися домовитися про пришвидшене прийняття цього законопроєкту в Сенаті.

Втім, ці зусилля були блоковані сенатором-республіканцем Рендом Полом, який вимагає включити в законопроєкт норму про призначення спеціального федерального наглядового органу, який би слідкував би за використанням цих коштів.

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Сенатора не влаштувала компромісна пропозиція викласти цю пропозицію в окремій поправці – він вимагає включити її в законопроєкт до його ухвалення.

Через це прийняття законопроєкту було перенесено на наступний тиждень. На початку тижня Сенат розгляне пропозицію Ренда Пола, і лише потім зможе розглянути законопроєкт по суті.

Проте, якщо Сенат ухвалить цю чи іншу правку, законопроєкт повернеться в Палату представників на додаткове голосування, що ще більше затри має надання допомоги Україні.

"Все, чого він досягне своїми діями — це відкласти цю допомогу, а не заблокувати її", — заявив сенатору Полу лідер демократичної більшості Чак Шумер.

Нагадаємо, Джо Байден закликав Конгрес діяти швидко, щоб він міг підписати законопроєкт до того, як чинна оборонна допомога для України закінчиться пізніше в травні.

Пакет включає 6 мільярдів доларів на допомогу в безпеці, включаючи навчання, обладнання, зброю та підтримку; 8,7 млрд доларів на поповнення запасів американського обладнання, надісланого в Україну, і 3,9 млрд доларів на операції Європейського командування.

Крім того, законодавство дозволяє отримати додаткові 11 мільярдів доларів, що дозволяє президенту дозволяти передачу статей і послуг з акцій США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію. Байден просив 5 мільярдів доларів.

Документ також уповноважує виділити 4 мільярди доларів на іноземне військове фінансування для підтримки України та інших країн, які постраждали від кризи.

Новий пакет допомоги також включає гуманітарну допомогу – 5 мільярдів доларів для вирішення проблем продовольчої безпеки в усьому світі через конфлікт і майже 9 мільярдів доларів для фонду економічної підтримки України.

Він надає сотні мільйонів доларів для допомоги біженцям і фінансування зусиль із захоплення активів олігархів, пов’язаних з президентом Росії Владіміром Путіним.