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Сенатор-республиканец затормозил выделение Украине $40 млрд

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 00:48
Сенатор-республиканец затормозил выделение Украине $40 млрд
фото: twitter ЕП

Демарш одного сенатора-республиканца затормозил выделение помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Как сообщается, в Конгрессе США пытались завершить принятие этого законопроекта еще на этой неделе.

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Первый шаг сделала Палата представителей, приняв этот законопроект 11 мая.

13 мая лидеры демократов и республиканцев пытались договориться об ускоренном принятии этого законопроекта в Сенате.

Впрочем, эти усилия были блокированы сенатором-республиканцем Рэндом Полом, который потребовал включить в законопроект норму о назначении специального федерального надзорного органа, который бы следил за использованием этих средств.

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Сенатора не устроило компромиссное предложение выложить это предложение в отдельной поправке – он требует включить его в законопроект до его принятия.

Поэтому принятие законопроекта было перенесено на следующую неделю. В начале недели Сенат рассмотрит предложение Ренда Пола, и лишь потом сможет рассмотреть законопроект по существу.

Однако, если Сенат примет эту или иную правку, законопроект вернется в Палату представителей на дополнительное голосование, что еще большее время имеет предоставление помощи Украине.

"Все, чего он достигнет своими действиями - это отложить эту помощь, а не заблокировать ее", - заявил сенатору Полу лидер демократического большинства Чак Шумер.

Напомним, президент Байден призвал Конгресс действовать быстро, чтобы он мог подписать законопроект до того, как действующая оборонная помощь для Украины закончится позже в мае.

Пакет включает 6 миллиардов долларов на помощь в безопасности, включая обучение, оборудование, оружие и поддержку; 8,7 млрд долларов на пополнение запасов американского оборудования, направленного в Украину, и 3,9 млрд долларов на операции Европейского командования.

Кроме того, законодательство позволяет получить дополнительные 11 миллиардов долларов, что позволяет президенту разрешать передачу статей и услуг по акциям США без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию. Байден просил 5 млрд долларов.

Документ также уполномочивает выделить 4 миллиарда долларов на иностранное военное финансирование для поддержки Украины и других пострадавших от кризиса стран.

Новый пакет помощи также включает гуманитарную помощь – 5 миллиардов долларов для решения проблем продовольственной безопасности во всем мире из-за конфликта и почти 9 миллиардов долларов для фонда экономической поддержки Украины.

Он предоставляет сотни миллионов долларов для помощи беженцам и финансирования усилий по захвату активов олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным.

Темы: СШАвойна
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