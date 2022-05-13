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Австрійський ультиматум: газове сховище "Газпрому" може бути конфісковано

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 03:28
Негаммер, фото: twitter ЄП

Якщо "Газпром" не буде заповнювати газом сховище у Зальцбургу, воно буде передано іншим постачальникам.

Як передає "Європейська правда", такий ультиматум канцлер Австрії  Карл Негаммер озвучив в інтерв’ю Kronen Zeitung.

"Ми подбаємо про те, що якщо російський "Газпром" не заповнить наше найбільше сховище, ми заберемо його у них і передамо іншим постачальникам!",- заявив він.

Kronen Zeitung уточнює, що мова йде про сховище "Хайдах" поблизу Зальцбургу — найбільше в Австрії та друге у Центральній Європі. За даними видання, наразі це сховище порожнє.

Варто зазначити, що раніше російські ЗМІ повідомляли про згоду Відня платити за газ у рублях.

Втім, згодом канцлер Негаммер  назвав це "фейком російської пропаганди".  "Звичайно, OMV продовжить оплачувати постачання газу з Росії в євро. Австрія суворо дотримується спільно узгоджених санкцій ЄС", - заявив він.

Це означає можливе відключення постачань російського газу, до якого Австрія наразі не готова.

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Теми: АвстріяРосіяГазпром
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