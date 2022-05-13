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Австрийский ультиматум: газовое хранилище "Газпрома" может быть конфисковано

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 03:28
Австрийский ультиматум: газовое хранилище Газпрома может быть конфисковано
Негаммер, фото: twitter ЕП

Если "Газпром" не будет заполнять газом хранилище в Зальцбурге, оно будет передано другим поставщикам.

Как передает "Европейская правда", такой ультиматум канцлер Австрии Карл Негаммер озвучил в интервью Kronen Zeitung.

"Мы позаботимся о том, что если российский "Газпром" не заполнит наше крупнейшее хранилище, мы заберем его у них и передадим другим поставщикам!",- заявил он.

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Kronen Zeitung уточняет, что речь идет о хранилище "Хайдах" вблизи Зальцбурга - самое большое в Австрии и второе в Центральной Европе. По данным издания, сейчас это хранилище пусто.

Следует отметить, что ранее российские СМИ сообщали о согласии Вены платить за газ в рублях.

Впрочем, впоследствии канцлер Негаммер назвал это "фейком российской пропаганды". "Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго соблюдает совместно согласованные санкции ЕС", - заявил он.

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Это означает возможное отключение поставок российского газа, к которому Австрия пока не готова.

Темы: АвстрияРосcияГазпром
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