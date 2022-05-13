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На Харківщині росіяни розстрілювали цивільних з танка – МВС

Ольга Глущенко П'ятниця, 13 травня 2022, 04:34
На Харківщині росіяни розстрілювали цивільних з танка – МВС
російський танк, фото: Getty Images

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін повідомив, що на Харківщині російські військові розстрілювали цивільних з танка.

Джерело: Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону, цитує МВС у Telegram

Пряма мова: "У одному із сіл Харківщини поліцейські встановили факт того, що російські військовослужбовці, вдумайтесь, відкрили вогонь по цивільних мешканцях з танка.

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Тому говорити про якісь моральні рамки російських військових не доводиться".

Деталі: Як зазначив заступник міністра це уже друга справа, яку передали до суду.

Теми: Харківська областьвійнаМВС
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