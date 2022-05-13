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В Харьковской области россияне расстреливали гражданских из танка – МВД

Ольга ГлущенкоПятница, 13 мая 2022, 04:34
В Харьковской области россияне расстреливали гражданских из танка – МВД
российский танк, фото: Getty Images

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что в Харьковской области российские военные расстреливали гражданских из танка.

Источник: Енин в эфире всеукраинского телемарафона, цитирует МВД в Telegram

Прямая речь "В одном из сел Харьковщины полицейские установили факт того, что российские военнослужащие, вдумайтесь, открыли огонь по гражданским жителям из танка.

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Поэтому говорить о каких-либо моральных рамках российских военных не приходится".

Детали: Как отметил заместитель министра, это уже второе дело, которое передали в суд.

Темы: Харьковская областьвойнаМВД
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