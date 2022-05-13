Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія і США підписали угоду про спільні комерційні космічні польоти

Ольга Глущенко П'ятниця, 13 травня 2022, 06:12
фото: Getty Images

Британія та Сполучені Штати домовилися співпрацювати в майбутніх комерційних космічних польотах.

Джерело: Reuters, уряд Британії

Деталі: Британія заявила, що партнерство, підписане міністром транспорту Грантом Шеппсом і його американським колегою Пітом Буттіджеджом у Вашингтоні цього тижня, зробить космічні польоти простішими і дешевшими.

Нова декларація "закладає основу для пуску ракет, висотних повітряних аеростатів і космічних літаків, які дуже скоро злетять з космопортів по всій Великобританії", – йдеться у заяві британського уряду.

Партнерство призведе до того, що дві країни співпрацюватимуть у сфері ліцензування комерційних космічних запусків і нададуть переваги, зокрема у критично важливій оборонній безпеці, забезпечать точніші прогнози погоди, покращать надання телевізійних послуг та ін.

Сполучені Штати розпочали партнерство, щоб принести більше переваг комерційних космічних подорожей своїм працівникам, підприємствам і громадам.

"Комерційні космічні подорожі швидко набувають популярності, і наша відповідальність – забезпечити безпечне просування цих інновацій, заохочуючи їх розвиватися таким чином, щоб це усім приносило користь", – сказав Буттіджедж у заяві.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Велика БританіяСШАкосмос
Головне сьогодні

фотоЗалужний показав американські гаубиці "в роботі"

відео"С павлинами поговори": Лавров нахамив журналістам, не пустивши на брифінг

Зеленський: Україна не сприйняла ідею Папи Римського

Британія запровадила санкції проти Аліни Кабаєвої, її бабусі та колишньої дружини Путіна

Кучма, Ющенко і Порошенко закликали світ врятували людей з "Азовсталі"

Президент України назвав умови, за яких готовий говорити з Путіним

Усі новини...
Велика Британія
Британія всюди скуповує радянську військову техніку для передачі Україні
Росія після важких втрат виводить сили з Харківщини - британська розвідка
Британія підписала гарантії безпеки зі Швецією та Фінляндією
Останні новини
17:44
Маск призупинив угоду щодо купівлі Twitter і обвалив акції соцмережі
17:40
Чому заборона Russia Today та Sputnik – це важливий, але недостатній крок – ОПОРА
17:23
З понеділка в Харкові пустять громадський транспорт: поки - безкоштовний
17:21
Країни G7 планують виділити Україні до 30 млрд євро – ЗМІ
17:21
У Ніцці заарештували українців, які поселились на віллі росіянина
17:14
В Україні ярими культурами засіяли майже 90% прогнозованих площ
17:04
фото Росіяни обстріляли Гуляйполе: 3 травмованих, пошкоджені 8 багатоповерхівок
17:03
Росіяни насильно вивозять жителів Попасної в ОРЛО
16:52
У КМДА розповіли, кому ще не варто повертатися до Києва
16:52
Російські хакери погрожують завадити Kalush Orchestra перемогти на Євробаченні-2022
Усі новини...