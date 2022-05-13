Британія і США підписали угоду про спільні комерційні космічні польоти

Британія та Сполучені Штати домовилися співпрацювати в майбутніх комерційних космічних польотах.

Джерело: Reuters, уряд Британії

Деталі: Британія заявила, що партнерство, підписане міністром транспорту Грантом Шеппсом і його американським колегою Пітом Буттіджеджом у Вашингтоні цього тижня, зробить космічні польоти простішими і дешевшими.

Реклама:

Нова декларація "закладає основу для пуску ракет, висотних повітряних аеростатів і космічних літаків, які дуже скоро злетять з космопортів по всій Великобританії", – йдеться у заяві британського уряду.

Партнерство призведе до того, що дві країни співпрацюватимуть у сфері ліцензування комерційних космічних запусків і нададуть переваги, зокрема у критично важливій оборонній безпеці, забезпечать точніші прогнози погоди, покращать надання телевізійних послуг та ін.

Сполучені Штати розпочали партнерство, щоб принести більше переваг комерційних космічних подорожей своїм працівникам, підприємствам і громадам.

ВІДЕО ДНЯ

"Комерційні космічні подорожі швидко набувають популярності, і наша відповідальність – забезпечити безпечне просування цих інновацій, заохочуючи їх розвиватися таким чином, щоб це усім приносило користь", – сказав Буттіджедж у заяві.