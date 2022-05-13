Британия и США подписали соглашение о совместных коммерческих космических полетах

Великобритания и Соединенные Штаты договорились сотрудничать в будущих коммерческих космических полетах.

Источник: Reuters, правительство Британии

Детали: Британия заявила, что партнерство, подписанное министром транспорта Грантом Шеппсом и его американским коллегой Питом Буттиджеджем в Вашингтоне на этой неделе, сделает космические полеты более простыми и дешевыми.

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Новая декларация "закладывает основу для пуска ракет, высотных воздушных аэростатов и космических самолетов, которые скоро взлетят с космопортов по всей Великобритании", - говорится в заявлении британского правительства.

Партнерство приведет к тому, что две страны будут сотрудничать в сфере лицензирования коммерческих космических запусков и создадут преимущества, в частности, в критически важной оборонной безопасности, обеспечат более точные прогнозы погоды, улучшат предоставление телевизионных услуг и т.д.

Соединенные Штаты начали партнерство, чтобы принести больше преимуществ коммерческим космическим путешествиям своим работникам, предприятиям и общинам.

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"Коммерческие космические путешествия быстро приобретают популярность, и наша ответственность – обеспечить безопасное продвижение этих инноваций, поощряя их развиваться таким образом, чтобы это всем приносило пользу", – сказал Буттиджедж в заявлении.