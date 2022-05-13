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Росіяни продовжують використовувати авіабазу біля Мелітополя – CNN

Ольга Глущенко П'ятниця, 13 травня 2022, 06:45
Росіяни продовжують використовувати авіабазу біля Мелітополя – CNN
фото: BlackSky

Супутникові знімки демонструють те, що російські військові продовжують використовувати українську авіабазу під окупованим містом Мелітополь.

Джерело: CNN із посиланням на супутникові знімки компанії BlackSk

Деталі: На супутниковому знімку, зробленому 12 травня о 15:58, на авіабазі видно щонайменше сім вертольотів.

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На супутниковому знімку, зробленому 7 травня о 6:02, видно лише один гелікоптер.

 

CNN зазначає, що використання авіабази росіянами є важливим, "враховуючи її стратегічне розташування між окупованими містами Херсоном, Маріуполем та частинами підтримуваного Росією регіону Донбасу".

Видання пише, що хоча авіабаза знаходиться у глибокому тилу окупованої Росією території, це не означає, що літаки там знаходяться в безпеці.

ВІДЕО ДНЯ

Наприкінці березня українські сили успішно завдали удару по цьому аеропорту, знищивши кілька російських військових гелікоптерів.

Внаслідок цього успішного українського військового удару російським військовим довелося значною мірою покинути аеропорт як базу для своїх літаків.

Теми: Мелітопольвійнаавіа
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