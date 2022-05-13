Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни продовжують використовувати авіабазу біля Мелітополя – CNN

Ольга Глущенко П'ятниця, 13 травня 2022, 06:45
фото: BlackSky

Супутникові знімки демонструють те, що російські військові продовжують використовувати українську авіабазу під окупованим містом Мелітополь.

Джерело: CNN із посиланням на супутникові знімки компанії BlackSk

Деталі: На супутниковому знімку, зробленому 12 травня о 15:58, на авіабазі видно щонайменше сім вертольотів.

На супутниковому знімку, зробленому 7 травня о 6:02, видно лише один гелікоптер.

 

CNN зазначає, що використання авіабази росіянами є важливим, "враховуючи її стратегічне розташування між окупованими містами Херсоном, Маріуполем та частинами підтримуваного Росією регіону Донбасу".

Видання пише, що хоча авіабаза знаходиться у глибокому тилу окупованої Росією території, це не означає, що літаки там знаходяться в безпеці.

Наприкінці березня українські сили успішно завдали удару по цьому аеропорту, знищивши кілька російських військових гелікоптерів.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок цього успішного українського військового удару російським військовим довелося значною мірою покинути аеропорт як базу для своїх літаків.

Теми: Мелітопольвійнаавіа
Головне сьогодні

фотоЗалужний показав американські гаубиці "в роботі"

відео"С павлинами поговори": Лавров нахамив журналістам, не пустивши на брифінг

Зеленський: Україна не сприйняла ідею Папи Римського

Британія запровадила санкції проти Аліни Кабаєвої, її бабусі та колишньої дружини Путіна

Кучма, Ющенко і Порошенко закликали світ врятували людей з "Азовсталі"

Президент України назвав умови, за яких готовий говорити з Путіним

Усі новини...
Мелітополь
Мелітополь: місцеві жителі не вийшли 9 травня, людей привезли з Луганська та Криму – ЗМІ
У Мелітополі військові РФ зламують гаражі й відбирають машини – ЗМІ
У Мелітополі окупанти проведуть акцію "Безсмертний полк" – ОВА
Останні новини
17:44
Маск призупинив угоду щодо купівлі Twitter і обвалив акції соцмережі
17:40
Чому заборона Russia Today та Sputnik – це важливий, але недостатній крок – ОПОРА
17:23
З понеділка в Харкові пустять громадський транспорт: поки - безкоштовний
17:21
Країни G7 планують виділити Україні до 30 млрд євро – ЗМІ
17:21
У Ніцці заарештували українців, які поселились на віллі росіянина
17:14
В Україні ярими культурами засіяли майже 90% прогнозованих площ
17:04
фото Росіяни обстріляли Гуляйполе: 3 травмованих, пошкоджені 8 багатоповерхівок
17:03
Росіяни насильно вивозять жителів Попасної в ОРЛО
16:52
У КМДА розповіли, кому ще не варто повертатися до Києва
16:52
Російські хакери погрожують завадити Kalush Orchestra перемогти на Євробаченні-2022
Усі новини...