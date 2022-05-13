Росіяни продовжують використовувати авіабазу біля Мелітополя – CNN

Супутникові знімки демонструють те, що російські військові продовжують використовувати українську авіабазу під окупованим містом Мелітополь.

Джерело: CNN із посиланням на супутникові знімки компанії BlackSk

Деталі: На супутниковому знімку, зробленому 12 травня о 15:58, на авіабазі видно щонайменше сім вертольотів.

На супутниковому знімку, зробленому 7 травня о 6:02, видно лише один гелікоптер.

CNN зазначає, що використання авіабази росіянами є важливим, "враховуючи її стратегічне розташування між окупованими містами Херсоном, Маріуполем та частинами підтримуваного Росією регіону Донбасу".

Видання пише, що хоча авіабаза знаходиться у глибокому тилу окупованої Росією території, це не означає, що літаки там знаходяться в безпеці.

Наприкінці березня українські сили успішно завдали удару по цьому аеропорту, знищивши кілька російських військових гелікоптерів.

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Внаслідок цього успішного українського військового удару російським військовим довелося значною мірою покинути аеропорт як базу для своїх літаків.