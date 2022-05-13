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Россияне продолжают использовать авиабазу возле Мелитополя – CNN

Ольга ГлущенкоПятница, 13 мая 2022, 06:45
Россияне продолжают использовать авиабазу возле Мелитополя – CNN
фото: BlackSky

Спутниковые снимки демонстрируют, что российские военные продолжают использовать украинскую авиабазу под оккупированным городом Мелитополь.

Источник: CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании BlackSk

Детали: На спутниковом снимке, сделанном 12 мая в 15:58, на авиабазе видно минимум семь вертолетов.

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На спутниковом снимке, сделанном 7 мая в 6:02, виден только один вертолет.

 

CNN отмечает, что использование авиабазы россиянами важно, "учитывая ее стратегическое расположение между оккупированными городами Херсоном, Мариуполем и частями поддерживаемого Россией региона Донбасса".

Издание пишет, что хотя авиабаза находится в глубоком тылу оккупированной Россией территории, это не означает, что самолеты там находятся в безопасности.

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В конце марта украинские силы успешно нанесли удар по этому аэропорту, уничтожив несколько российских военных вертолетов.

В результате этого успешного украинского военного удара российским военным пришлось в значительной степени покинуть аэропорт в качестве базы для своих самолетов.

Темы: Мелитопольвойнаавиа
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