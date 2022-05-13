Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Іспанія знайшла яхти та інші активи 15 російських олігархів, які потрапили під санкції ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 08:01

Іспанська влада виявила активи, у тому числі будинки, компанії та як мінімум одну розкішну яхту, що належать 15 російським олігархам, включеним до списку санкцій Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters.

Маріано Гарсія Фресно, голова відділу із запобігання відмиванню грошей Генеральної ради нотаріусів заявив, що відділ виявив активність після вторгнення в Україну 24 лютого, коли олігархи намагалися передати свої частки в деяких компаніях родичам або партнерам, щоб уникнути виявлення.

Реклама:

"Вони вже почали переміщувати ці пакети, особливо в іспанських компаніях, або пакети або акції в іноземних компаніях", - сказав Гарсія Фресно.

"Ми виявили близько 15 осіб із цього (санкційного) списку ЄС та ще 105 осіб, пов'язаних з ними чи членами їхніх сімей...У списку є менш відомі люди, але деякі з них були одними з найвідоміших", - додав він.

Вивчивши понад 1000 імен серед мільйонів транзакцій, зареєстрованих державними нотаріусами Іспанії з 2004 року, підрозділ Гарсії Фресно встановив, що олігархи, які потрапили під санкції, мали частки щонайменше у 10 іспанських та 13 іноземних компаніях.

ВІДЕО ДНЯ

Інформація була передана підрозділу фінансової розвідки країни та Міністерству фінансів, і наприкінці квітня уряд підтвердив, що він заморозив 12 грошових активів та банківських рахунків, пов'язаних з п'ятьма особами зі списку санкцій, а також три розкішні яхти та 23 об'єкти нерухомості.

За словами Гарсії Фресно, компанії, пов'язані з російськими олігархами, володіють приблизно 35 об'єктами нерухомості в Іспанії, у тому числі декількома розкішними будинками, а також банківськими рахунками та частками у компаніях, що працюють в Іспанії та інших країнах Європи.

Нагадаємо, 5 травня поліція Іспанії заявила про затримання проросійського блогера Анатолія Шарія за звинуваченням у державній зраді.

Пізніше суд відпустив Шарія під підписку про невиїзд до тих пір, поки Україна не попросить про його екстрадицію.

Теми: ІспаніяРосіяолігархи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Іспанія
Естонія домовилась про подальше розгортання іспанських NASAMS у себе
Суд визнав винним Герасимова у недекларуванні будинку в Іспанії, але не покарав
На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
Останні новини
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
Усі новини...
Реклама: