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Испания нашла яхты и другие активы 15 российских олигархов, попавших под санкции ЕС

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 08:01

Испанские власти выявили активы, в том числе дома, компании и как минимум одну роскошную яхту, принадлежащие 15 российским олигархам, включенным в санкционный список Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters.

Мариано Гарсия Фресно, глава отдела по предотвращению отмывания денег Генерального совета нотариусов, заявил, что отдел обнаружил активность после вторжения в Украину 24 февраля, когда олигархи пытались передать свои доли в некоторых компаниях родственникам или партнерам, чтобы избежать обнаружения.

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"Они уже начали перемещать эти пакеты, особенно в испанских компаниях, или пакеты или акции в иностранных компаниях", — сказал Гарсия Фресно.

"Мы обнаружили около 15 человек из этого (санкционного) списка ЕС и еще 105 человек, связанных с ними или членами их семей (...) В списке есть менее известные люди, но некоторые из них были одними из самых известных", - добавил он.

Изучив более 1000 имен среди миллионов транзакций, зарегистрированных государственными нотариусами Испании с 2004 года, подразделение Гарсии Фресно установило, что олигархи, попавшие под санкции, имели доли как минимум в 10 испанских и 13 иностранных компаниях.

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Информация была передана подразделению финансовой разведки страны и Министерству финансов, и в конце апреля правительство подтвердило, что оно заморозило 12 денежных средств и банковских счетов, связанных с пятью лицами из санкционного списка, а также три роскошные яхты и 23 объекта недвижимости.

По словам Гарсии Фресно, компании, связанные с российскими олигархами, владеют примерно 35 объектами недвижимости в Испании, в том числе несколькими роскошными домами, а также банковскими счетами и долями в компаниях, работающих в Испании и других странах Европы.

Напомним, 5 мая полиция Испании заявила о задержании пророссийского блоггера Анатолия Шария по обвинению в государственной измене.

Позже суд отпустил Шария под подписку о невыезде до тех пор, пока Украина не попросит о его экстрадиции.

Темы: ИспанияРосcияолигархи
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