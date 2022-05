Дані вказують, що Росії бракує ресурсів для наступу в районі Ізюму – ISW

Російські окупанти можуть відмовитися від намагань оточити українські війська уздовж лінії Ізюм-Слов'янськ-Дебальцеве через невдалі спроби наступу. Сили, що залишилися, будуть перекинуті, аби добитися хоча б якогось успіху в напрямку Сєвєродонецька та Лисичанська.

Джерело: дані Інституту вивчення війни (The Institute for the Study of War, ISW)

Деталі: Станом на 12 травня російські війська скоріш за все контролюють майже все Рубіжне та місто Воєводівка на північ від Сєвєродонецька. Найімовірніше, найближчими днями загарбники вчинять спробу почати наземний наступ на Сєвєродонецьк або його околиці.

Відносний успіх російських військ біля Сєвєродонецька в поєднанні з їх невдалими спробами просунутися вперед зі сторони Ізюма та помітним зниженням сили атак свідчать про те, що Росія, можливо, відмовляється від Ізюмської осі.

В ISW додають, що дані про просунення російських військ в Попасній на північ, у бік Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а не на схід до траси Слов'янськ-Дебальцеве, підтверджують цю гіпотезу.

Дослівно: "Неясно, чи зможуть російські сили оточити, не кажучи вже про захоплення, Сєвєродонецьк і Лисичанськ, навіть якщо росіяни зосередять свої зусилля на цій значно зменшеній цілі. Протягом цієї війни російські наступи завмирали щоразу, коли вони стикалися з забудованими територіями, і навряд чи ці райони стануть виключенням.

Нові повідомлення про деморалізацію та відмову вести бойові дії серед російських підрозділів свідчать про те, що ефективна бойова потужність російських військ на сході залишається низькою і може знизитися ще більше. Більше того, якщо росіяни припинять просування з Ізюма, українські війська зможуть зосередити свої зусилля на обороні Сєвєродонецька-Лисичанська або, а у гіршому для РФ випадку, на прориві російського оточення до взяття під контроль цих населених пунктів.

Український контрнаступ навколо Харкова також змушує російське командування робити важкий вибір. Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що російські війська, відведені від Харкова, були перекинуті на Рубіжне та Сєвєродонецьк".

Деталі: Водночас констатується, що російські війська зміцнюють свої позиції на острові Зміїний, намагаючись заблокувати українські морські комунікації та можливості в північно-західній частині Чорного моря на підступах до Одеси.

Основні зусилля РФ, зазначає ISW, наразі сконцентровані на сході України.

