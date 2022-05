Данные указывают, что РФ не хватает ресурсов для наступления в районе Изюма – ISW

Российские оккупанты могут отказаться от попыток окружить украинские войска вдоль линии Изюм-Славянск-Дебальцево из-за неудачного наступления. Оставшиеся силы будут переброшены, чтобы добиться хоть какого-то успеха в направлении Северодонецка и Лисичанска.

Источник: данные Института изучения войны (The Institute for the Study of War, ISW)

Детали: По состоянию на 12 мая российские войска, скорее всего, контролируют почти все Рубежное и город Воеводовка к северу от Северодонецка. Скорее всего, в ближайшие дни захватчики предпримут попытку начать наземное наступление на Северодонецк или его окрестности.

Относительный успех российских войск близ Северодонецка в сочетании с их неудачными попытками продвинуться вперед со стороны Изюма и заметным снижением силы атак свидетельствуют о том, что Россия, возможно, отказывается от Изюмской оси.

В ISW добавляют, что данные о продвижении российских войск в Попасной к северу, в сторону Северодонецк-Лисичанск, а не к востоку до трассы Славянск-Дебальцево, подтверждают эту гипотезу.

Дословно: "Неясно, смогут ли российские силы окружить, не говоря уже о том, чтобы захватить, Северодонецк и Лисичанск, даже если россияне сосредоточат свои усилия на этой значительно меньшей цели. В течение этой войны российские наступления замирали всякий раз, когда они сталкивались с застроенными территориями. И вряд ли эти районы станут исключением.

Новые сообщения о деморализации и отказе вести боевые действия среди российских подразделений свидетельствуют о том, что эффективная боевая мощь российских войск на востоке остается низкой и может снизиться еще больше. Более того, если россияне прекратят продвижение из Изюма, украинские войска смогут сосредоточить свои усилия на обороне Северодонецка-Лисичанская или, в худшем для РФ случае, на прорыве российского окружения до взятия под контроль этих населенных пунктов.

Украинское контрнаступление вокруг Харькова также заставляет российское командование делать трудный выбор. Министерство обороны Великобритании сообщает, что российские войска, отведенные от Харькова, были переброшены на Рубежное и Северодонецк".

Детали: В то же время констатируется, что российские войска укрепляют свои позиции на острове Змеиный, пытаясь заблокировать украинские морские коммуникации и возможности в северо-западной части Черного моря на подступах к Одессе.

Основные усилия РФ, отмечает ISW, сконцентрированы на востоке Украины.

#Russian forces may be abandoning efforts at a wide encirclement of #Ukrainian troops along the Izyum-Slovyansk-Debaltseve line in favor of shallower encirclements of Severodonetsk and Lysychansk.



Read the latest from @TheStudyofWar and @criticalthreats:https://t.co/VxNkHsOInx pic.twitter.com/UcfBQlkQwt