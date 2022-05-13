Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Харківщина: в селі Шебелинка російський снаряд вбив 3 людей і поранив 5

Денис КарловськийП'ятниця, 13 травня 2022, 08:12

Увечері 12 травня російський снаряд влучив в ангарну будівлю в селі Шебелинка Харківської області, через що загинуло 3 людей і 5 дістали поранення.

Джерело: Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області

Дослівно: "О 16:35 сталася пожежа в селі Шебелинка, Ізюмського району області, де ворожий снаряд влучив у ангарну будівлю. Площа пожежі склала близько 200 кв.м. Горіла покрівля ангару та 10 вантажних автомобілів".

Деталі: Рятувальники гасили пожежу майже 3 години.

Село Шебелинка на Харківщині
Село Шебелинка на Харківщині
МАпа: google maps

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьІзюмобстрілДСНС
Головне сьогодні

фото"Могу взять человека и в голову "бам": встановили росіянина, який хизувався дружині вбивствами

фотоРосіяни спаплюжили Зміїний мітками у вигляді літери "Z" – ЗМІ

Зеленський ветував закон про заборону символіки Росії

Країни G7 планують виділити Україні до 30 млрд євро – ЗМІ

У Ніцці заарештували українців, які поселились на віллі росіянина

фотоЗалужний показав американські гаубиці "в роботі"

Усі новини...
Харківська область
Ворог вдарив по передмістю Харкова – знищено гуманітарний центр
Дані вказують, що Росії бракує ресурсів для наступу в районі Ізюму – ISW
На Харківщині росіяни розстрілювали цивільних з танка – МВС
Останні новини
19:18
Росіяни почали допитувати дітей, які евакуюються з Маріуполя – радник мера
19:14
Окупанти штурмували Золоте та Комишуваху, але безуспішно – Генштаб
19:06
На кордоні України зроблять пункт пропуску лише для імпорту пального
18:49
Глава Пентагону вперше від початку війни поговорив з Шойгу про Україну
18:44
фото"Могу взять человека и в голову "бам": встановили росіянина, який хизувався дружині вбивствами
18:43
Німеччина розглядає передачу Україні систем ППО IRIS-T - Bild
18:42
Як не натрапити на "сюрприз" від окупантів: що потрібно знати перед поверненням додому
18:36
Україна може бути в ЄС швидше, ніж за 10 років - Клімкін
18:25
Росія вже випустила по Дніпропетровщині понад 140 ракет – голова ОВА
18:21
Американський виробник паперу Sylvamo йде з РФ і продає бізнес
Усі новини...