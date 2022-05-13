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Харківщина: в селі Шебелинка російський снаряд вбив 3 людей і поранив 5

Денис КарловськийП'ятниця, 13 травня 2022, 08:12

Увечері 12 травня російський снаряд влучив в ангарну будівлю в селі Шебелинка Харківської області, через що загинуло 3 людей і 5 дістали поранення.

Джерело: Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області

Дослівно: "О 16:35 сталася пожежа в селі Шебелинка, Ізюмського району області, де ворожий снаряд влучив у ангарну будівлю. Площа пожежі склала близько 200 кв.м. Горіла покрівля ангару та 10 вантажних автомобілів".

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Деталі: Рятувальники гасили пожежу майже 3 години.

Село Шебелинка на Харківщині
Село Шебелинка на Харківщині
МАпа: google maps

Теми: Харківська областьІзюмобстрілДСНС
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