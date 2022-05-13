Харьковская область: в селе Шебелинка российский снаряд убил 3 человека и ранил 5

Вечером 12 мая российский снаряд попал в ангарное здание в селе Шебелинка Харьковской области, из-за чего погибли 3 человека и 5 получили ранения.

Источник: Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области

Дословно: "В 16:35 произошел пожар в селе Шебелинка, Изюмского района области, где вражеский снаряд попал в ангарное здание. Площадь пожара составила около 200 кв. Горела кровля ангара и 10 грузовиков".

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Детали: Спасатели тушили пожар почти 3 часа.