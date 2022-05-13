Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Харьковская область: в селе Шебелинка российский снаряд убил 3 человека и ранил 5

Денис КарловскийПятница, 13 мая 2022, 08:12

Вечером 12 мая российский снаряд попал в ангарное здание в селе Шебелинка Харьковской области, из-за чего погибли 3 человека и 5 получили ранения.

Источник: Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области

Дословно: "В 16:35 произошел пожар в селе Шебелинка, Изюмского района области, где вражеский снаряд попал в ангарное здание. Площадь пожара составила около 200 кв. Горела кровля ангара и 10 грузовиков".

Детали: Спасатели тушили пожар почти 3 часа.

Село Шибелинка
Село Шибелинка
Карта: google maps

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьИзюмобстрелГСЧС
Главное сегодня

фото"Могу взять человека и в голову "бам": установили оккупанта, который хвастался жене убийствами

фотоРоссияне осквернили Змеиный метками в виде буквы "Z" – СМИ

Зеленский ветировал закон о запрете символики России

Страны G7 планируют выделить Украине до 30 млрд евро

В Ницце арестовали украинцев, поселившихся на вилле россиянина

Эрдоган против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Все новости...
Харьковская область
Враг ударил по пригороду Харькова – уничтожен гуманитарный центр
Данные указывают, что РФ не хватает ресурсов для наступления в районе Изюма – ISW
В Харьковской области россияне расстреливали гражданских из танка – МВД
Последние новости
20:41
На деоккупированных территориях уже работает 90% энергоинфраструктуры
20:34
Лидеры Финляндии и Швеции побеседовали с Байденом на фоне вступления стран в НАТО
20:32
Путин серьезно болен раком, в РФ уже готовят госпереворот – Буданов
20:29
Путин хочет переговоры с Украиной и Западом – советник Эрдогана
20:22
Украина допускает создание гумкоридора через Беларусь для экспорта зерна
20:00
Сетью АЗС Glusco будет управлять "Нафтогаз" - решение Кабмина
19:58
Венгрия намекнула, что ей нужно до 750 млн евро за согласие на нефтяное эмбарго
19:58
фотоВзорванные мосты могут затормозить контрнаступление ВСУ в Харьковской области: спутниковые снимки
19:56
Сколько детей в Украине находятся в розыске – сообщила советница президента
19:46
Киев пока не будет включать большие фонтаны, чтобы сэкономить деньги
Все новости...