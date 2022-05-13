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Російські війська намагаються прорватися до Слов'янська та Краматорська - британська розвідка

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 08:47

Росія докладає значних зусиль у районі Ізюму та Сєвєродонецька, намагаючись добитися прориву до Слов'янська та Краматорська.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Першочерговим завданням на цьому напрямі є оточення українських сил у районі проведення Операції об'єднаних сил, відключення їх від підтримки чи підкріплення з боку частин на заході країни", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що українські сили успішно запобігли спробам російських військ перетнути річку на Донбасі.

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Фотографії свідчать, що при спробі перетнути Сіверський Донець на захід від Сєвєродонецька Росія втратила значну частину бронетехніки як мінімум однієї батальйонно-тактичної групи, а також розміщені там понтонні переправи.

"Форсування річки в умовах бойових дій є дуже ризиковим маневром, що свідчить про тиск на російських командирів, щоб вони досягли прогресу на Сході України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські війська не змогли досягти якихось значних успіхів, незважаючи на концентрацію сил у цьому районі після відведення та розміщення підрозділів із Київської та Чернігівської областей.

Теми: війнаДонецька областьВелика Британіярозвідка
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