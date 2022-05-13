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Російські війська намагаються прорватися до Слов'янська та Краматорська - британська розвідка

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 08:47

Росія докладає значних зусиль у районі Ізюму та Сєвєродонецька, намагаючись добитися прориву до Слов'янська та Краматорська.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Першочерговим завданням на цьому напрямі є оточення українських сил у районі проведення Операції об'єднаних сил, відключення їх від підтримки чи підкріплення з боку частин на заході країни", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що українські сили успішно запобігли спробам російських військ перетнути річку на Донбасі.

Фотографії свідчать, що при спробі перетнути Сіверський Донець на захід від Сєвєродонецька Росія втратила значну частину бронетехніки як мінімум однієї батальйонно-тактичної групи, а також розміщені там понтонні переправи.

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"Форсування річки в умовах бойових дій є дуже ризиковим маневром, що свідчить про тиск на російських командирів, щоб вони досягли прогресу на Сході України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські війська не змогли досягти якихось значних успіхів, незважаючи на концентрацію сил у цьому районі після відведення та розміщення підрозділів із Київської та Чернігівської областей.

Теми: війнаДонецька областьВелика Британіярозвідка
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