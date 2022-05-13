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Российские войска пытаются прорваться к Славянску и Краматорску - британская разведка

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 08:47

Россия прилагает значительные усилия в районе Изюма и Северодонецка, пытаясь добиться прорыва к Славянску и Краматорску.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Первоочередной задачей на этом направлении является окружение украинских сил в районе проведения Операции объединенных сил, отключение их от поддержки или подкрепления со стороны частей на западе страны", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что украинские силы успешно предотвратили попытки российских войск пересечь реку на Донбассе.

Фотографии свидетельствуют, что при попытке пересечь Северский Донец на запад от Северодонецка, Россия потеряла значительную часть бронетехники как минимум одной батальонно-тактической группы, а также размещенные там понтонные переправы.

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"Форсирование реки в условиях боевых действий очень рисковый маневр, свидетельствующий о давлении на российских командиров, чтобы они добились прогресса на Востоке Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска не смогли добиться каких-либо значительных успехов, несмотря на концентрацию сил в этом районе после отведения и размещения подразделений из Киевской и Черниговской областей.

Темы: войнаДонецкая областьВеликобританияразведка
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