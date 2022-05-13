Российские войска пытаются прорваться к Славянску и Краматорску - британская разведка

Россия прилагает значительные усилия в районе Изюма и Северодонецка, пытаясь добиться прорыва к Славянску и Краматорску.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Первоочередной задачей на этом направлении является окружение украинских сил в районе проведения Операции объединенных сил, отключение их от поддержки или подкрепления со стороны частей на западе страны", - говорится в сообщении.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 May 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vqt5MS4LR5 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 13, 2022

Также сообщается, что украинские силы успешно предотвратили попытки российских войск пересечь реку на Донбассе.

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Фотографии свидетельствуют, что при попытке пересечь Северский Донец на запад от Северодонецка, Россия потеряла значительную часть бронетехники как минимум одной батальонно-тактической группы, а также размещенные там понтонные переправы.

"Форсирование реки в условиях боевых действий очень рисковый маневр, свидетельствующий о давлении на российских командиров, чтобы они добились прогресса на Востоке Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска не смогли добиться каких-либо значительных успехов, несмотря на концентрацию сил в этом районе после отведения и размещения подразделений из Киевской и Черниговской областей.