У Німеччині затримали розкішну яхту російського мільярдера

Влада Німеччини в рамках санкцій ЄС затримала в порту Гамбурга мегаяхту "Luna" вартістю близько 452 мільйонів євро.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

Яхта належить олігарху Фархаду Ахмедову, російському олігарху азербайджанського походження.

Протягом кількох місяців німецька влада намагалася прояснити непрозоре право власності на яхту. Чи належить вона Ахмедову, який перебуває в списку санкцій ЄС, чи його колишній дружині Тетяні Ахмедовій.

Яхта "Luna"

За даними британського суду, у 2018 році Тетяна Ахмедова, яка проживає в Лондоні, після чотирьох років розлучення отримала у подарунок яхту, спочатку побудовану для олігарха Романа Абрамовича.

Її колишній чоловік, мільярдер Фархад Ахмедов, із лютого перебуває у списку санкцій ЄС як друг Путіна.

Яхта була конфіскована міжнародним Дубайським фінансовим центром (DIFC) під час ремонту в Порт-Рашиді в 2017 році. Через рік, після британського вироку, судно офіційно належало Тетяні Ахмедоій.

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Але у 2019 році апеляційний суд у Дубаї ухвалив, що конфіскація судна британською постановою про заморожування недійсна в Еміратах і таким чином власником знову стає Ахмедов, який зароюив статки на видобутку газу в Сибіру.

Згідно з розслідуванням Федерального управління кримінальної поліції Німеччини (BKA), тепер здається очевидним, що Фархад Ахмедов є власником яхти.

Таким чином, Luna підлягає закону про санкції, заявили в BKA.

Нагадаємо, іспанська влада виявила активи, у тому числі будинки, компанії та як мінімум одну розкішну яхту, що належать 15 російським олігархам, включеним до списку санкцій Євросоюзу.