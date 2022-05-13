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У Німеччині затримали розкішну яхту російського мільярдера

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 08:49
У Німеччині затримали розкішну яхту російського мільярдера
Фархад Ахмедов, фото РБК

Влада Німеччини в рамках санкцій ЄС затримала в порту Гамбурга мегаяхту "Luna" вартістю близько 452 мільйонів євро.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

Яхта належить олігарху Фархаду Ахмедову, російському олігарху азербайджанського походження.

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Протягом кількох місяців німецька влада намагалася прояснити непрозоре право власності на яхту. Чи належить вона Ахмедову, який перебуває в списку санкцій ЄС, чи його колишній дружині Тетяні Ахмедовій.

Яхта
Яхта "Luna"

За даними британського суду, у 2018 році Тетяна Ахмедова, яка проживає в Лондоні, після чотирьох років розлучення отримала у подарунок яхту, спочатку побудовану для олігарха Романа Абрамовича.

Її колишній чоловік, мільярдер Фархад Ахмедов, із лютого перебуває у списку санкцій ЄС як друг Путіна.

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Яхта була конфіскована міжнародним Дубайським фінансовим центром (DIFC) під час ремонту в Порт-Рашиді в 2017 році. Через рік, після британського вироку, судно офіційно належало Тетяні Ахмедоій.

Але у 2019 році апеляційний суд у Дубаї ухвалив, що конфіскація судна британською постановою про заморожування недійсна в Еміратах і таким чином власником знову стає Ахмедов, який зароюив статки на видобутку газу в Сибіру.

Згідно з розслідуванням Федерального управління кримінальної поліції Німеччини (BKA), тепер здається очевидним, що Фархад Ахмедов є власником яхти.

Таким чином, Luna підлягає закону про санкції, заявили в BKA.

Нагадаємо, іспанська влада виявила активи, у тому числі будинки, компанії та як мінімум одну розкішну яхту, що належать 15 російським олігархам, включеним до списку санкцій Євросоюзу.

Теми: НімеччинаолігархиРосія
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