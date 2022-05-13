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В Германии задержали роскошную яхту российского миллиардера

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 08:49
В Германии задержали роскошную яхту российского миллиардера
Фархад Ахмедов, фото РБК

Власти Германии в рамках санкций ЕС задержали в порту Гамбурга мегаяхту "Luna" стоимостью около 452 миллионов евро.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

Яхта принадлежит олигарху Фархаду Ахмедову, российскому олигарху азербайджанского происхождения.

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В течение нескольких месяцев власти пытались прояснить непрозрачное право собственности на яхту. Принадлежит ли она Ахмедову, находящемуся в санкционном списке ЕС, или его бывшей жене Татьяне Ахмедовой.

По данным британского суда, в 2018 году Татьяна Ахмедова, проживающая в Лондоне, после четырех лет развода получила в подарок яхту, первоначально построенную для олигарха Романа Абрамовича.

Ее бывший муж, миллиардер Фархад Ахмедов, с февраля находится в санкционном списке ЕС как друг Путина.

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Яхта была конфискована Дубайским международным финансовым центром (DIFC) во время ремонта в Порт-Рашиде в 2017 году. Год спустя, после британского приговора, судно официально принадлежало Татьяне Ахмедовой.

Но в 2019 году апелляционный суд в Дубае постановил, что конфискация судна британским постановлением о замораживании недействительна в Эмиратах и таким образом владельцем вновь становится Ахмедов, сколотивший состояние на добыче газа в Сибири.

Согласно расследованию Федерального управление уголовной полиции Германии (BKA), теперь кажется очевидным, что Фархад Ахмедов является владельцем яхты.

Таким образом, "Luna" подлежит закону о санкциях, заявили в BKA.

Темы: ГерманияолигархиРосcия
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