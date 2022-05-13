Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц у Бундестазі пояснюватиме свою нерішучість щодо постачання зброї Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 08:29

Канцлер Олаф Шольц у п'ятницю вранці відповість на питання Комітету з оборони Бундестагу щодо своєї політики стосовно України.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

Приводом стало запрошення голови комітету Марі-Агнес Штрак-Циммерманн у квітні.

Вона виступала за постачання важкого озброєння в Україну та звинувачувала Шольца у нерішучості з цього питання.

Раніше Штрак-Циммерманн пропонувала країнам Східної Європи постачати Україні радянське озброєння замість постачання німецьких бронетранспортерів "Marder".

Нагадаємо, 28 квітня Бундестаг проголосував за документ, який закликає уряд розширити і пришвидшити надання Україні важкого озброєння.

У Німеччині вже є згода уряду на постачання Україні зенітних самохідних установок Gepard.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, компанія Rheinmetall подала запит до уряду на передачу Україні 88 вживаних танків Leopard та сотні БМП Marder, а група Krauss-Maffei Wegmann подала запит щодо сотні САУ "Panzerhaubitze 2000".

Теми: ШольцУкраїназброяНімеччина
Головне сьогодні

фото"Могу взять человека и в голову "бам": встановили росіянина, який хизувався дружині вбивствами

фотоРосіяни спаплюжили Зміїний мітками у вигляді літери "Z" – ЗМІ

Зеленський ветував закон про заборону символіки Росії

Країни G7 планують виділити Україні до 30 млрд євро – ЗМІ

У Ніцці заарештували українців, які поселились на віллі росіянина

фотоЗалужний показав американські гаубиці "в роботі"

Усі новини...
Шольц
В ОП чекають на візит Штайнмаєра і Шольца до Києва
У партії Шольца виступили за прискорений вступ України в ЄС
Макрон і Шольц наполягають на переговорах і виведенні російських військ
Останні новини
19:18
Росіяни почали допитувати дітей, які евакуюються з Маріуполя – радник мера
19:14
Окупанти штурмували Золоте та Комишуваху, але безуспішно – Генштаб
19:06
На кордоні України зроблять пункт пропуску лише для імпорту пального
18:49
Глава Пентагону вперше від початку війни поговорив з Шойгу про Україну
18:44
фото"Могу взять человека и в голову "бам": встановили росіянина, який хизувався дружині вбивствами
18:43
Німеччина розглядає передачу Україні систем ППО IRIS-T - Bild
18:42
Як не натрапити на "сюрприз" від окупантів: що потрібно знати перед поверненням додому
18:36
Україна може бути в ЄС швидше, ніж за 10 років - Клімкін
18:25
Росія вже випустила по Дніпропетровщині понад 140 ракет – голова ОВА
18:21
Американський виробник паперу Sylvamo йде з РФ і продає бізнес
Усі новини...