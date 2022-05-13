Шольц у Бундестазі пояснюватиме свою нерішучість щодо постачання зброї Україні

Канцлер Олаф Шольц у п'ятницю вранці відповість на питання Комітету з оборони Бундестагу щодо своєї політики стосовно України.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

Приводом стало запрошення голови комітету Марі-Агнес Штрак-Циммерманн у квітні.

Вона виступала за постачання важкого озброєння в Україну та звинувачувала Шольца у нерішучості з цього питання.

Раніше Штрак-Циммерманн пропонувала країнам Східної Європи постачати Україні радянське озброєння замість постачання німецьких бронетранспортерів "Marder".

Нагадаємо, 28 квітня Бундестаг проголосував за документ, який закликає уряд розширити і пришвидшити надання Україні важкого озброєння.

У Німеччині вже є згода уряду на постачання Україні зенітних самохідних установок Gepard.

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Крім того, компанія Rheinmetall подала запит до уряду на передачу Україні 88 вживаних танків Leopard та сотні БМП Marder, а група Krauss-Maffei Wegmann подала запит щодо сотні САУ "Panzerhaubitze 2000".