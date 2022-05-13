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Шольц в Бундестаге будет объяснять свою нерешительность по поводу поставок оружия Украине

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 08:29

Канцлер Олаф Шольц в пятницу утром ответит на вопросы Комитета по обороне Бундестага о своей политике в отношении Украины.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

Поводом послужило приглашение председателя комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в апреле.

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Она яростно выступала за поставку тяжелого вооружения на Украину и обвиняла Шольца в нерешительности по этому вопросу.

Ранее Штрак-Циммерманн предлагала странам Восточной Европы поставлять Украине советское вооружение вместо поставок немецких бронетранспортеров "Marder".

Напомним, 28 апреля Бундестаг проголосовал за документ, призывающий правительство расширить и ускорить предоставление Украине тяжелого вооружения.

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В Германии уже есть согласие правительства на поставку Украине зенитных самоходных установок Gepard.

Кроме того, компания Rheinmetall подала запрос в правительство на передачу Украине 88 б/у танков Leopard и сотни БМП Marder, а группа Krauss-Maffei Wegmann подала запрос относительно сотни САУ "Panzerhaubitze 2000".

Темы: ШольцУкраинаоружиеГермания
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