Ситуація в регіонах: Донбас поливають вогнем, на Херсонщині горять ліси

Російські окупанти без упину обстрілюють населені пункти Луганщини й Донеччини, а на захопленій росіянами Херсонщині пвітори тисячі гектарів лісу охоплені вогнем.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій

Деталі: Полтавщина: ввечері 12 російських ракет ударили по інфраструктурі Кременчука. Більшість — по нафтопереробному заводу. Одну з ракет збили наші ЗСУ, інші — поцілили в інфраструктуру міста. Пожежу, яка виникла на нафтопереробному заводі, вдалося локалізувати. Постраждалих та загиблих немає.

У Харкові ніч була відносно спокійною. Протягом доби внаслідок обстрілів окрім Харкова - 3 постраждалих. Загалом по області обстрілювали Дергачі – 2 поранених, одна людина загинула, Золочівський район — 2 постраждалих, у Балаклійському районі також одна людина постраждала.

Луганщина: за добу 31 обстріл. Росіяни штурмують Сєвєродонецьк, Гірську та Попаснянську громади: зруйновано майже 60 будинків, пошкоджено міст в Рубіжному. Артобстріли Лисичанська та Сєвєродонецька близько 23:00 години. У Лисичанську один загиблий. Деталі щодо наслідків обстрілів з’ясовуються.

Донеччина: вночі артилерійські обстріли Авдіївки, пошкоджені житлові будинки. Одна людина поранена.

Поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки ворог продовжує наступальні дії. Наші військові стримують їх на своїх позиціях. Ворог зазнає нищівних втрат.

ВІДЕО ДНЯ

Не зменшується напруга на Лиманському напрямку та поблизу Святогірська. Постійні обстріли артилерією та авіацією. Значні руйнування.

Азовсталь — під авіаційними, танковими, корабельними та артилерійськими ударами.

На Херсонщині ситуація стає більш критичною.

Проблема в області із лісовими пожежами. За попередніми даними, вогонь охопив понад 1587 гектарів лісу.

Бойові дії тривають на кордоні із Миколаївщиною та Дніпропетровщиною. Ворог продовжує укріплювати свої позиції та із території Херсонщини веде обстріл сусідніх областей.

Внаслідок боїв — велика кількість пошкодженої інфраструктури, будинки мирних людей.

Миколаївщина: Миколаїв був обстріляний із РСЗО (орієнтовно о 22.00 та 22.30). Під обстріл попали два інфраструктурні об’єкти, житлові будинки та територія лісу. Інформація щодо постраждалих та жертв з’ясовується.

Вдень і близько першої ночі були обстріли і авіа- обстріли у Широківській громаді. Пошкоджені житлові будинки, потерпілих немає за попередніми даними.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині та Київщині.