Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситуация в регионах: Донбасс поливают огнем, в Херсонской области горят леса

Денис КарловскийПятница, 13 мая 2022, 08:56
украинский танк в бахмуте. фото: getty images

Российские оккупанты непрерывно обстреливают населенные пункты Луганской и Донецкой областей, а на захваченной россиянами Херсонщине полторы тысячи гектаров леса охвачены огнем.

Источник: данные областных военных администраций

Детали: Полтавская область: вечером 12 российских ракет ударили по инфраструктуре Кременчуга. Большинство – по нефтеперерабатывающему заводу. Одну из ракет сбили наши ВСУ, другие попали в инфраструктуру города. Пожар, возникший на нефтеперерабатывающем заводе, удалось локализовать. Пострадавших и погибших нет.

В Харькове ночь была относительно спокойная. В течение суток в результате обстрелов кроме Харькова - 3 пострадавших. В целом по области обстреливали Дергачи – 2 раненых, один человек погиб, Золочевский район – 2 пострадавших, в Балаклейском районе также один человек пострадал.

Луганская область: в сутки 31 обстрел. Россияне штурмуют Северодонецк, Горную и Попаснянскую общины: разрушены почти 60 домов, поврежден мост в Рубежном. Артобстрелы Лисичанска и Северодонецка около 23:00. В Лисичанске один погибший. Детали о последствиях обстрелов выясняются.

Донецкая область: ночью артиллерийские обстрелы Авдеевки, повреждены жилые дома. Один человек ранен.

Вблизи Марьинки и Новомихайловки враг продолжает наступательные действия. Наши военные удерживают их на своих позициях. Враг терпит сокрушительные потери.

ВИДЕО ДНЯ

Не уменьшается напряжение на Лиманском направлении и вблизи Святогорска. Постоянные обстрелы артиллерией и авиацией. Значительные разрушения.

Азовсталь – под авиационными, танковыми, корабельными и артиллерийскими ударами.

На Херсонщине ситуация становится более критичной.

Проблема в области лесных пожаров. По предварительным данным, огонь охватил более 1587 гектаров леса.

Боевые действия продолжаются на границе с Николаевской и Днепропетровщиной. Враг продолжает укреплять свои позиции и с территории Херсона ведет обстрел соседних областей.

В результате боев — большое количество поврежденной инфраструктуры, дома мирных людей.

Николаевская область: Николаев был обстрелян из РСЗО (ориентировочно в 22:00 и 22:30). Под обстрел попали два инфраструктурных объекта, жилые дома и территория леса. Информация о пострадавших и жертвах выясняется.

Днем и около часу ночи были обстрелы и авиа- обстрелы в Широковской общине. Повреждены жилые дома, пострадавших нет по предварительным данным.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Темы: ДонбассХерсонская областьвойнаНиколаев
Главное сегодня

фото"Могу взять человека и в голову "бам": установили оккупанта, который хвастался жене убийствами

фотоРоссияне осквернили Змеиный метками в виде буквы "Z" – СМИ

Зеленский ветировал закон о запрете символики России

Страны G7 планируют выделить Украине до 30 млрд евро

В Ницце арестовали украинцев, поселившихся на вилле россиянина

Эрдоган против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Все новости...
Донбасс
Данные указывают, что РФ не хватает ресурсов для наступления в районе Изюма – ISW
На востоке ВСУ за день уничтожили 55 единиц техники оккупантов и сбили вертолет
Эвакуация из Северодонецка приостановлена ​​из-за обстрелов
Последние новости
20:41
На деоккупированных территориях уже работает 90% энергоинфраструктуры
20:34
Лидеры Финляндии и Швеции побеседовали с Байденом на фоне вступления стран в НАТО
20:32
Путин серьезно болен раком, в РФ уже готовят госпереворот – Буданов
20:29
Путин хочет переговоры с Украиной и Западом – советник Эрдогана
20:22
Украина допускает создание гумкоридора через Беларусь для экспорта зерна
20:00
Сетью АЗС Glusco будет управлять "Нафтогаз" - решение Кабмина
19:58
Венгрия намекнула, что ей нужно до 750 млн евро за согласие на нефтяное эмбарго
19:58
фотоВзорванные мосты могут затормозить контрнаступление ВСУ в Харьковской области: спутниковые снимки
19:56
Сколько детей в Украине находятся в розыске – сообщила советница президента
19:46
Киев пока не будет включать большие фонтаны, чтобы сэкономить деньги
Все новости...