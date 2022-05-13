Ситуация в регионах: Донбасс поливают огнем, в Херсонской области горят леса

Российские оккупанты непрерывно обстреливают населенные пункты Луганской и Донецкой областей, а на захваченной россиянами Херсонщине полторы тысячи гектаров леса охвачены огнем.

Источник: данные областных военных администраций

Детали: Полтавская область: вечером 12 российских ракет ударили по инфраструктуре Кременчуга. Большинство – по нефтеперерабатывающему заводу. Одну из ракет сбили наши ВСУ, другие попали в инфраструктуру города. Пожар, возникший на нефтеперерабатывающем заводе, удалось локализовать. Пострадавших и погибших нет.

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В Харькове ночь была относительно спокойная. В течение суток в результате обстрелов кроме Харькова - 3 пострадавших. В целом по области обстреливали Дергачи – 2 раненых, один человек погиб, Золочевский район – 2 пострадавших, в Балаклейском районе также один человек пострадал.

Луганская область: в сутки 31 обстрел. Россияне штурмуют Северодонецк, Горную и Попаснянскую общины: разрушены почти 60 домов, поврежден мост в Рубежном. Артобстрелы Лисичанска и Северодонецка около 23:00. В Лисичанске один погибший. Детали о последствиях обстрелов выясняются.

Донецкая область: ночью артиллерийские обстрелы Авдеевки, повреждены жилые дома. Один человек ранен.

ВИДЕО ДНЯ

Вблизи Марьинки и Новомихайловки враг продолжает наступательные действия. Наши военные удерживают их на своих позициях. Враг терпит сокрушительные потери.

Не уменьшается напряжение на Лиманском направлении и вблизи Святогорска. Постоянные обстрелы артиллерией и авиацией. Значительные разрушения.

Азовсталь – под авиационными, танковыми, корабельными и артиллерийскими ударами.

На Херсонщине ситуация становится более критичной.

Проблема в области лесных пожаров. По предварительным данным, огонь охватил более 1587 гектаров леса.

Боевые действия продолжаются на границе с Николаевской и Днепропетровщиной. Враг продолжает укреплять свои позиции и с территории Херсона ведет обстрел соседних областей.

В результате боев — большое количество поврежденной инфраструктуры, дома мирных людей.

Николаевская область: Николаев был обстрелян из РСЗО (ориентировочно в 22:00 и 22:30). Под обстрел попали два инфраструктурных объекта, жилые дома и территория леса. Информация о пострадавших и жертвах выясняется.

Днем и около часу ночи были обстрелы и авиа- обстрелы в Широковской общине. Повреждены жилые дома, пострадавших нет по предварительным данным.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Киевской областях.