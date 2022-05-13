Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ситуация в регионах: Донбасс поливают огнем, в Херсонской области горят леса

Денис КарловскийПятница, 13 мая 2022, 08:56
Ситуация в регионах: Донбасс поливают огнем, в Херсонской области горят леса
украинский танк в бахмуте. фото: getty images

Российские оккупанты непрерывно обстреливают населенные пункты Луганской и Донецкой областей, а на захваченной россиянами Херсонщине полторы тысячи гектаров леса охвачены огнем.

Источник: данные областных военных администраций

Детали: Полтавская область: вечером 12 российских ракет ударили по инфраструктуре Кременчуга. Большинство – по нефтеперерабатывающему заводу. Одну из ракет сбили наши ВСУ, другие попали в инфраструктуру города. Пожар, возникший на нефтеперерабатывающем заводе, удалось локализовать. Пострадавших и погибших нет.

Реклама:

В Харькове ночь была относительно спокойная. В течение суток в результате обстрелов кроме Харькова - 3 пострадавших. В целом по области обстреливали Дергачи – 2 раненых, один человек погиб, Золочевский район – 2 пострадавших, в Балаклейском районе также один человек пострадал.

Луганская область: в сутки 31 обстрел. Россияне штурмуют Северодонецк, Горную и Попаснянскую общины: разрушены почти 60 домов, поврежден мост в Рубежном. Артобстрелы Лисичанска и Северодонецка около 23:00. В Лисичанске один погибший. Детали о последствиях обстрелов выясняются.

Донецкая область: ночью артиллерийские обстрелы Авдеевки, повреждены жилые дома. Один человек ранен.

ВИДЕО ДНЯ

Вблизи Марьинки и Новомихайловки враг продолжает наступательные действия. Наши военные удерживают их на своих позициях. Враг терпит сокрушительные потери.

Не уменьшается напряжение на Лиманском направлении и вблизи Святогорска. Постоянные обстрелы артиллерией и авиацией. Значительные разрушения.

Азовсталь – под авиационными, танковыми, корабельными и артиллерийскими ударами.

На Херсонщине ситуация становится более критичной.

Проблема в области лесных пожаров. По предварительным данным, огонь охватил более 1587 гектаров леса.

Боевые действия продолжаются на границе с Николаевской и Днепропетровщиной. Враг продолжает укреплять свои позиции и с территории Херсона ведет обстрел соседних областей.

В результате боев — большое количество поврежденной инфраструктуры, дома мирных людей.

Николаевская область: Николаев был обстрелян из РСЗО (ориентировочно в 22:00 и 22:30). Под обстрел попали два инфраструктурных объекта, жилые дома и территория леса. Информация о пострадавших и жертвах выясняется.

Днем и около часу ночи были обстрелы и авиа- обстрелы в Широковской общине. Повреждены жилые дома, пострадавших нет по предварительным данным.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Темы: ДонбассХерсонская областьвойнаНиколаев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Донбасс
Почти 70% украинцев хорошо и нейтрально относятся к крымчанам в оккупации, хуже – к жителям востока
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинцы уменьшили наступательный потенциал россиян на двух направлениях – Маляр
Последние новости
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
Все новости...
Реклама: