Росіяни знищили сполучення між Сєвєродонецьком та Рубіжним – ОВА

Росіяни зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над Рубіжним та зруйнували міст до Сєвєродонецька, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Зруйнований міст, який першим на Луганщині відбудували після вигнання окупантів у 2014-му – транспортного сполучення між Сєвєродонецьком та Рубіжним більше не існує. Сподіваюсь, на короткий проміжок часу.

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На Луганському та Донецькому напрямках захисниками за минулу добу відбито вісімнадцять атак ворога.

Також стало відомо про двох загиблих через обстріли ворога. Несумісні із життям поранення чоловік із Лисичанська отримав 11 травня ввечері. А от у лікарні в Дніпрі нещодавно помер 11-річний хлопчик із Золотого, який перебував у вкрай важкому стані.

31 раз росіяни відкривали вогонь у бік житлових масивів Луганщини протягом 12 травня.

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