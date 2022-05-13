Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне уничтожили сообщение между Северодонецком и Рубежным – ОВА

Роман ПетренкоПятница, 13 мая 2022, 09:31
разрушения на луганщине, фото гайдая

Россияне сосредоточивают усилия на установлении полного контроля над Рубежным и разрушили мост в Северодонецк, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Разрушенный мост, который первым в Луганской области отстроили после изгнания оккупантов в 2014-м – транспортного сообщения между Северодонецком и Рубежным больше не существует. Надеюсь, на короткий промежуток времени.

На Луганском и Донецком направлениях защитниками за минувшие сутки отбиты восемнадцать атак врага.

Также стало известно о двух погибших из-за обстрелов врага. Несовместимые с жизнью ранения мужчина из Лисичанска получил 11 мая вечером. А вот в больнице в Днепре недавно скончался 11-летний мальчик из Золотого, находившийся в крайне тяжелом состоянии.

31 раз россияне открывали огонь в сторону жилых массивов Луганской области в течение 12 мая.

В Горной и Попаснянской громадах разрушены около 60 домов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьвойнаобстрелРосcия
Главное сегодня

фото"Могу взять человека и в голову "бам": установили оккупанта, который хвастался жене убийствами

фотоРоссияне осквернили Змеиный метками в виде буквы "Z" – СМИ

Зеленский ветировал закон о запрете символики России

Страны G7 планируют выделить Украине до 30 млрд евро

В Ницце арестовали украинцев, поселившихся на вилле россиянина

Эрдоган против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Все новости...
Луганская область
Россиян снова разбили в Белогоровке: около 70 единиц техники – металлолом
Десантники из Stinger "приземлили" очередной российский вертолет
Эвакуация из Северодонецка приостановлена ​​из-за обстрелов
Последние новости
20:41
На деоккупированных территориях уже работает 90% энергоинфраструктуры
20:34
Лидеры Финляндии и Швеции побеседовали с Байденом на фоне вступления стран в НАТО
20:32
Путин серьезно болен раком, в РФ уже готовят госпереворот – Буданов
20:29
Путин хочет переговоры с Украиной и Западом – советник Эрдогана
20:22
Украина допускает создание гумкоридора через Беларусь для экспорта зерна
20:00
Сетью АЗС Glusco будет управлять "Нафтогаз" - решение Кабмина
19:58
Венгрия намекнула, что ей нужно до 750 млн евро за согласие на нефтяное эмбарго
19:58
фотоВзорванные мосты могут затормозить контрнаступление ВСУ в Харьковской области: спутниковые снимки
19:56
Сколько детей в Украине находятся в розыске – сообщила советница президента
19:46
Киев пока не будет включать большие фонтаны, чтобы сэкономить деньги
Все новости...