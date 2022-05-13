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Россияне уничтожили сообщение между Северодонецком и Рубежным – ОВА

Роман ПетренкоПятница, 13 мая 2022, 09:31
Россияне уничтожили сообщение между Северодонецком и Рубежным – ОВА
разрушения на луганщине, фото гайдая

Россияне сосредоточивают усилия на установлении полного контроля над Рубежным и разрушили мост в Северодонецк, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Разрушенный мост, который первым в Луганской области отстроили после изгнания оккупантов в 2014-м – транспортного сообщения между Северодонецком и Рубежным больше не существует. Надеюсь, на короткий промежуток времени.

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На Луганском и Донецком направлениях защитниками за минувшие сутки отбиты восемнадцать атак врага.

Также стало известно о двух погибших из-за обстрелов врага. Несовместимые с жизнью ранения мужчина из Лисичанска получил 11 мая вечером. А вот в больнице в Днепре недавно скончался 11-летний мальчик из Золотого, находившийся в крайне тяжелом состоянии.

31 раз россияне открывали огонь в сторону жилых массивов Луганской области в течение 12 мая.

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В Горной и Попаснянской громадах разрушены около 60 домов.

Темы: Луганская областьвойнаобстрелРосcия
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