Военкомат в российском Омске забросали коктейлями Молотова
Пятница, 13 мая 2022, 11:58
Люди забросали коктейлями Молотова военкомат в российском Омске.
Источник: "Медиазона" со ссылкой на местные СМИ
Детали: Сообщается, что в здание военкомата Центрального округа на улице Пушкина в Омске бросили как минимум два коктейля Молотова.
Как рассказали свидетели, возле здания чувствуется сильный запах керосина, а на месте работают криминалисты.
Еще одно СМИ пишет, что в региональном управлении МВД на их запрос сообщили, что "не комментируют" инцидент.
Напомним: Это уже не первый случай, когда в военкоматы в разных городах РФ бросают коктейли Молотова.
Согласно данным ВВС, с 24 февраля по 4 мая как минимум в шести российских регионах поджигали военные комиссариаты.
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