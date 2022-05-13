Военкомат в российском Омске забросали коктейлями Молотова

фото с военкомата в омске

Люди забросали коктейлями Молотова военкомат в российском Омске.

Источник: "Медиазона" со ссылкой на местные СМИ

Детали: Сообщается, что в здание военкомата Центрального округа на улице Пушкина в Омске бросили как минимум два коктейля Молотова.

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Как рассказали свидетели, возле здания чувствуется сильный запах керосина, а на месте работают криминалисты.

Еще одно СМИ пишет, что в региональном управлении МВД на их запрос сообщили, что "не комментируют" инцидент.

Напомним: Это уже не первый случай, когда в военкоматы в разных городах РФ бросают коктейли Молотова.

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Согласно данным ВВС, с 24 февраля по 4 мая как минимум в шести российских регионах поджигали военные комиссариаты.