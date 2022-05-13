Зеленський: Путін не зможе зберегти лице, йому б зберегти державу

Президент Володимир Зеленський вважає, що глава країни-агресора Володимир Путін не зможе зберегти лише, проте йому треба зберегти Росію.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю італійському каналу Rai 1, яке транслює Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Я не думаю, що він зможе зберегти лице. І, чесно кажучи, я не думаю про те, що в майбутньому буде з цією людиною. Мені здається, що нам треба думати, що буде в майбутньому з Росією.

Я, як президент України, перш за все думаю, що буде у нас.

Але це наші сусіди і в будь-якому випадку після нас прийдуть інші президенти, будуть змінюватися покоління. Ніхто нікуди не переїжджає, це наші землі і між нами є кордони.

Ця війна зробила кордон не тільки територіальним, а й історичним…

Зберегти лице? Йому треба, я вважаю, зберегти його державу… зберегти країну, вони повинні зберегти те, що було збудовано ще до них 100-200 років тому.