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Зеленський: Путін не зможе зберегти лице, йому б зберегти державу

Роман ПетренкоП'ятниця, 13 травня 2022, 12:44
Зеленський: Путін не зможе зберегти лице, йому б зберегти державу
ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський вважає, що глава країни-агресора Володимир Путін не зможе зберегти лише, проте йому треба зберегти Росію.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю італійському каналу Rai 1, яке транслює Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Я не думаю, що він зможе зберегти лице. І, чесно кажучи, я не думаю про те, що в майбутньому буде з цією людиною. Мені здається, що нам треба думати, що буде в майбутньому з Росією.

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Я, як президент України, перш за все думаю, що буде у нас.

Але це наші сусіди і в будь-якому випадку після нас прийдуть інші президенти, будуть змінюватися покоління. Ніхто нікуди не переїжджає, це наші землі і між нами є кордони.

Ця війна зробила кордон не тільки територіальним, а й історичним…

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Зберегти лице? Йому треба, я вважаю, зберегти його державу… зберегти країну, вони повинні зберегти те, що було збудовано ще до них 100-200 років тому.

Теми: ЗеленськийПутінвійна
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