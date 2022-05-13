Зеленский: Путин не сможет сохранить лицо, ему бы сохранить государство

Президент Владимир Зеленский считает, что глава страны-агрессора Владимир Путин не сможет сохранить только, однако ему нужно сохранить Россию.

Источник: Зеленский в интервью итальянскому каналу Rai 1, которое транслирует Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Я не думаю, что он сможет сохранить лицо. И, честно говоря, я не думаю о том, что в будущем будет с этим человеком. Мне кажется, что нам нужно думать, что будет в будущем с Россией".

Я как президент Украины, прежде всего думаю, что будет у нас.

Но это наши соседи и в любом случае после нас придут другие президенты, будут меняться поколения. Никто никуда не переезжает, это наши земли и между нами есть границы.

Эта война сделала границу не только территориальной, но и исторической…

Сохранить лицо? Ему нужно, я считаю, сохранить его государство... сохранить страну, они должны сохранить то, что было построено еще до них 100-200 лет назад".