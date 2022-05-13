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Десантники вполювали на Луганщині російського "Нічного мисливця"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 травня 2022, 13:08
ілюстративне фото

Підрозділ Ппротиповітряної оборони 81-ї бригади ДШВ збив російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець".

Джерело: пресцентр командування ДШВ ЗСУ

Деталі: У ДШВ зазначають, що 12 травня крім Мі-24 на Луганщині вполювали і Мі-28.

Дослівно: "Слід відзначити, що цей ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили.

Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як цей російський вертоліт".

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Теми: війнаЛуганська область
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