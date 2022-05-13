Десантники вполювали на Луганщині російського "Нічного мисливця"
П'ятниця, 13 травня 2022, 13:08
Підрозділ Ппротиповітряної оборони 81-ї бригади ДШВ збив російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець".
Джерело: пресцентр командування ДШВ ЗСУ
Деталі: У ДШВ зазначають, що 12 травня крім Мі-24 на Луганщині вполювали і Мі-28.
Дослівно: "Слід відзначити, що цей ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили.
Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як цей російський вертоліт".
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