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Российский "Ночной охотник" попался в прицел украинским десантникам

Валентина РоманенкоПятница, 13 мая 2022, 13:08
иллюстративное фото

Подразделение Противовоздушной обороны 81-й бригады ДШВ сбило российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник".

Источник: пресс-центр командования ДШВ ВСУ

Детали: В ДШВ отмечают, что 12 мая кроме Ми-24 в Луганской области сбили и Ми-28.

Дословно: Следует отметить, что этот ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы.

Иногда охотник может превратиться в добычу, как этот российский вертолет".

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Темы: войнаЛуганская область
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