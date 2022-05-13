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Российский "Ночной охотник" попался в прицел украинским десантникам

Валентина РоманенкоПятница, 13 мая 2022, 13:08
Российский Ночной охотник попался в прицел украинским десантникам
иллюстративное фото

Подразделение Противовоздушной обороны 81-й бригады ДШВ сбило российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник".

Источник: пресс-центр командования ДШВ ВСУ

Детали: В ДШВ отмечают, что 12 мая кроме Ми-24 в Луганской области сбили и Ми-28.

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Дословно: Следует отметить, что этот ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы.

Иногда охотник может превратиться в добычу, как этот российский вертолет".

Темы: войнаЛуганская область
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