Российский "Ночной охотник" попался в прицел украинским десантникам
Пятница, 13 мая 2022, 13:08
Подразделение Противовоздушной обороны 81-й бригады ДШВ сбило российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник".
Источник: пресс-центр командования ДШВ ВСУ
Детали: В ДШВ отмечают, что 12 мая кроме Ми-24 в Луганской области сбили и Ми-28.
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Дословно: Следует отметить, что этот ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы.
Иногда охотник может превратиться в добычу, как этот российский вертолет".