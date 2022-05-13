У Швеції представили парламентську доповідь на користь членства у НАТО

У парламенті Швеції представили доповідь щодо можливого членства країни у НАТО, в якій стверджується, що вступ до Альянсу підвищив би поріг для військових конфліктів і таким чином забезпечив би ефект запобігання конфліктам у Північній Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія SVT.

У доповіді стверджується, що російська криза є структурною, системною і тривалою.

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Також зазначається, що нинішнє співробітництво Швеції в оборонній та безпековій політиці є цінним, але не включає взаємно обов’язкові оборонні зобов’язання.

"Головним наслідком можливого членства в НАТО є те, що Швеція стане частиною колективної безпеки НАТО" - йдеться в документі.

За словами глави МЗС Швеції Анн Лінде, можливе членство в НАТО підвищить поріг для військових конфліктів і, таким чином, забезпечить попередження конфліктів у Європі.

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"У випадку членства Швеції в НАТО, невизначеність, яка зараз панує щодо того, як буде розроблена поведінка в умовах кризи політики безпеки чи збройного нападу, зменшиться," – сказав міністр оборони Петер Гультквіст.

Він наголосив, що доповідь не є пропозицією членства в НАТО.

"Якщо Швеція вирішить подати заявку на членство в НАТО, існує ризик реакції Росії. Дозвольте мені тоді підкреслити, що в такому випадку є готовність вжити будь-яких контрзаходів" - заявив міністр.

Раніше повідомлялося, що уряд Фінляндії планує опублікувати 15 травня другу так звану "Білу книгу" з пропозицією приєднатися до НАТО.

Швеція може подати заявку до НАТО вже в понеділок, 16 травня, наступного дня після того, як правлячі соціал-демократи ухвалять рішення.