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В Швеции представили парламентский доклад в пользу членства в НАТО

Пятница, 13 мая 2022, 13:42

В парламенте Швеции представили доклад о возможном членстве страны в НАТО, в котором утверждается, что вступление в Альянс повысило бы порог для военных конфликтов и таким образом обеспечило бы эффект предотвращения конфликтов в Северной Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания SVT.

В докладе утверждается, что российский кризис является структурным, системным и длительным.

Также отмечается, что нынешнее сотрудничество Швеции в оборонной политике и политике безопасности является ценным, но не включает взаимные оборонные обязательства.

"Главным следствием возможного членства в НАТО будет то, что Швеция станет частью коллективной безопасности НАТО", - говорится в документе.

По словам главы МИД Швеции Анн Линде, возможное членство в НАТО повысит порог для военных конфликтов и, таким образом, обеспечит предотвращение конфликтов в Европе.

"В случае членства Швеции в НАТО неопределенность, которая сейчас царит относительно того, как будет разработано поведение в условиях кризиса политики безопасности или вооруженного нападения, уменьшится", - сказал министр обороны Петер Гультквист.

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Он подчеркнул, что доклад не является предложением членства в НАТО.

"Если Швеция решит подать заявку на членство в НАТО, существует риск реакции России. Позвольте мне тогда подчеркнуть, что в таком случае есть готовность принять какие-либо контрмеры", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии планирует опубликовать 15 мая вторую так называемую "Белую книгу" с предложением присоединиться к НАТО.

Швеция может подать заявку в НАТО уже в понедельник, 16 мая, на следующий день после того, как правящие социал-демократы примут решение.

Темы: НАТОШвеция
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