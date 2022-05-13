В Швеции представили парламентский доклад в пользу членства в НАТО
В парламенте Швеции представили доклад о возможном членстве страны в НАТО, в котором утверждается, что вступление в Альянс повысило бы порог для военных конфликтов и таким образом обеспечило бы эффект предотвращения конфликтов в Северной Европе.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания SVT.
В докладе утверждается, что российский кризис является структурным, системным и длительным.
Также отмечается, что нынешнее сотрудничество Швеции в оборонной политике и политике безопасности является ценным, но не включает взаимные оборонные обязательства.
"Главным следствием возможного членства в НАТО будет то, что Швеция станет частью коллективной безопасности НАТО", - говорится в документе.
По словам главы МИД Швеции Анн Линде, возможное членство в НАТО повысит порог для военных конфликтов и, таким образом, обеспечит предотвращение конфликтов в Европе.
"В случае членства Швеции в НАТО неопределенность, которая сейчас царит относительно того, как будет разработано поведение в условиях кризиса политики безопасности или вооруженного нападения, уменьшится", - сказал министр обороны Петер Гультквист.
Он подчеркнул, что доклад не является предложением членства в НАТО.
"Если Швеция решит подать заявку на членство в НАТО, существует риск реакции России. Позвольте мне тогда подчеркнуть, что в таком случае есть готовность принять какие-либо контрмеры", - заявил министр.
Ранее сообщалось, что правительство Финляндии планирует опубликовать 15 мая вторую так называемую "Белую книгу" с предложением присоединиться к НАТО.
Швеция может подать заявку в НАТО уже в понедельник, 16 мая, на следующий день после того, как правящие социал-демократы примут решение.