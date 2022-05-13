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Макрон пропонував піти на поступки щодо суверенітету, щоб зберегти обличчя Путіну - Зеленський

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 13:42

Президенту Франції Еммануелю Макрону не вдалося досягти успіхів у посередництві щодо переговорів про припинення військового вторгнення РФ.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, опублікованому в Telegram-каналі глави держави, пише "Європейська правда"

"Ми не повинні шукати вихід для Росії, і пан Макрон дарма це робить. У нього є прекрасний досвід, що поки Росія сама не захоче, вона не буде нічого шукати. Він хотів отримати певні результати у посередництві, він їх не знайшов, і не з нашого боку, а з боку Росії", - сказав Зеленський.

Президент також розповів, що Макрон пропонував піти на певні поступки щодо українського суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя Путіну.

"Мені здається, що це не дуже коректно. Ми не готові щось комусь зберігати і втрачати за це території. Це втрачений час", - сказав Зеленський.

Він додав, що протягом багатьох років європейські лідери шукали підхід до Росії і Путіна, і порівняв цю ситуацію із Гітлером, "якому дозволили думати про новий розподіл світу".

"Росія 24 лютого показала, що їй все одно на всі поступки, і вона забере територію, якщо вирішила це зробити. І не треба Еммануелю робити ті чи інші дипломатичні па. Він став президентом, я його підтримував. Але без всяких кроків у бік, історія цього не пробачає. Тільки кроки вперед, якщо ти хочеш повернути своє", - сказав Зеленський.

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Зеленський також заявив, що готовий до переговорів із Путіним, але на умовах діалогу, а не ультиматумів.

Теми: МакронЗеленськийПутін
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