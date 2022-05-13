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Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету, чтобы сохранить лицо Путину – Зеленский

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 13:42

Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось добиться успехов в посредничестве в переговорах о прекращении военного вторжения РФ в Украину.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, опубликованном в Telegram-канале главы государства, пишет "Европейская правда".

"Мы не должны искать выход для России, и господин Макрон зря это делает. У него есть прекрасный опыт, что пока Россия сама не захочет, она не будет ничего искать. Он хотел получить определенные результаты в посредничестве, он их не нашел, и не с нашей стороны, а со стороны России", – сказал Зеленский.

Президент также рассказал, что Макрон предлагал пойти на определенные уступки в отношении украинского суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо Путину.

"Мне кажется, что это не очень корректно. Мы не готовы что-то кому-то сохранять и терять из-за этого территории. Это потерянное время", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в течение многих лет европейские лидеры искали подход к России и Путину, и сравнил эту ситуацию с Гитлером, "которому позволили думать о новом переделе мира".

"Россия 24 февраля показала, что ей все равно на все уступки, и она заберет территорию, если решила это сделать. И не надо Эммануэлю делать те или иные дипломатические па. Он стал президентом, я его поддерживал. Но без всяких шагов в сторону, история этого не прощает. Только шаги вперед, если ты хочешь вернуть свое", – сказал Зеленский.

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Зеленский также заявил, что готов к переговорам с Путиным, но на условиях диалога, а не ультиматумов.

Темы: МакронЗеленскийПутин
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