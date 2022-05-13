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Зеленський: Україна не сприйняла ідею Папи Римського

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 14:15

Українське суспільство не сприйняло ідею Папи Римського Франциска, коли двоє людей символічно разом несли український та російський прапори у Ватикані.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, опублікованому в Telegram-каналі глави держави, пише "Європейська правда".

"Я вам поясню, як наше суспільство на це реагує: коли Папа молиться за Україну, ми йому завжди вдячні. Коли він показував на прикладі двох людей, які несли український і російський прапори, що повинна бути дружба, ми не змогли це сприйняти", - сказав Зеленський.

Він пояснив це тим, що зараз в Україні таке ставлення до російського прапора, його сприймають як символ загарбників.

"Відбувся ментальний розкол, це вже не той прапор, що підіймається на змаганнях, на Олімпіадах. Сьогодні це прапор, з яким вони вбивали нас. І у нас ця асоціація. Складно зрозуміти, коли це прямо не стосується вас", - додав президент.

Як відомо, у Страсну п’ятницю, 15 квітня, на одному з відрізків традиційної Хресної дороги в Римі, хрест тримали українка і росіянка, символізуючи "примирення" двох народів.

Нагадаємо, в інтерв’ю Папа Римський вперше публічно згадав Росію та Путіна, говорячи про війну. Він розповів про плани поїхати до Москви, якщо його погодяться прийняти. Понтифік, намагаючись зрозуміти мотиви Путіна, сказав, що, можливо, його спровокувала на агресію діяльність НАТО. 

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Папа Франциск також розповів, як намагався говорити з російським патріархом Кирилом.

Читайте також: Папа, що образив українців: що стало причиною останніх рішень та заяв понтифіка.

Теми: ЗеленськийПапа РимськийРосіявійна
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