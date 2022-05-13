Зеленский: Украина не приняла идею Папы Римского о "примирении" с Россией

Украинское общество не восприняло идею Папы Римского Франциска, когда два человека символически вместе несли украинский и российский флаги в Ватикане.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, опубликованном в Telegram-канале главы государства, пишет "Европейская правда".

"Я вам объясню, как наше общество на это реагирует: когда Папа молится за Украину, мы ему всегда благодарны. Когда он показывал на примере двух людей, которые несли украинский и российский флаги, что должна быть дружба, мы не смогли это принять", – сказал Зеленский.

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Президент объяснил это тем, что сейчас в Украине такое отношение к российскому флагу, что его воспринимают как символ захватчиков.

"Произошел ментальный раскол, это уже не тот флаг, который поднимается на соревнованиях, на Олимпиадах. Сегодня это флаг, с которым они убивали нас. И у нас эта ассоциация. Сложно понять, когда это напрямую не касается вас", - добавил Зеленский.

Как известно, в Страстную пятницу, 15 апреля, на одном из отрезков традиционной Крестной дороги в Риме, крест держали украинка и россиянка, символизируя "примирение" двух народов.

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Напомним, в интервью Папа Римский впервые публично упомянул Россию и Путина, говоря о войне. Он рассказал о планах поехать в Москву, если его согласятся принять. Понтифик, пытаясь понять мотивы Путина, сказал, что, возможно, его спровоцировала на агрессию деятельность НАТО.

Папа Франциск также рассказал, как пытался говорить с российским патриархом Кириллом.

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