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"Могу голову оторвать, просто пох#й": звірства окупантів лякають навіть їхніх дружин - СБУ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 травня 2022, 14:26

Служба безпеки України зазначає, що звірства, які російські окупанти чинять на нашій землі, змінили їхню психіку.

Джерело: нова телефонна розмова загарбників, яка є в розпорядженні СБУ

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Деталі: На ній п’яний окупант, який зараз "стоїть" на Херсонщині, розповідає дружині про звірства над цивільним населенням України, і цим дуже її лякає, зазначає спецслужба.

Він розповідає, що принижував українських мирних мешканців, стріляв у них, (найчастіше, за словами загарбника – в голову), навіть коли вони благали його про пощаду. Росіянин зізнається, що став "йо..нутим".

Його дружина стурбовано запитує, як вони зможуть продовжити жити разом, але загарбник цим не дуже переймається:

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Дослівно окупант: "Я могу взять человека и в голову "бам"… из пулемета, Калашникова, с ПКМа…! Ты что в это не веришь? Настя, я долбо*бом стал, я вообще еб*нутый стал…

Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял, убивал их. Они плакали, умоляли меня – я их все равно стрелял. Настя, ты на меня не смотри, то, что я у тебя такой "добрый". Я у тебя, какой есть, я приеду таким, какой я есть".

Дослівно СБУ: "Дуже сподіваємося, що "такой, как есть" стане добривом для української землі. А як ні, то його контакти, особисті дані і зізнання у злочинах уже є розпорядженні СБУ! І він сповна відповість за свої дії перед міжнародним судом".

Теми: СБУвійна
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