"Могу голову оторвать, просто пох#й": зверства оккупантов пугают даже их жен - СБУ

Служба безопасности Украины отмечает, что зверства, которые российские оккупанты совершают на нашей земле, изменили их психику.

Источник: новый телефонный разговор захватчиков, который есть в распоряжении СБУ

Детали: На ней пьяный оккупант, который сейчас "стоит" на Херсонщине, рассказывает жене о зверствах над гражданским населением Украины, и этим очень ее пугает, отмечает спецслужба.

Он рассказывает, что унижал украинских мирных жителей, стрелял в них (чаще всего, по словам захватчика – в голову), даже когда они умоляли его о пощаде. Россиянин признается, что стал "е..нутым".

Его жена озабоченно спрашивает, как они смогут продолжить жить вместе, но захватчика это не очень волнует:

Дословно оккупант: "Я могу взять человека и в голову "бам"… из пулемета, Калашникова, с ПКМа…! Ты что в это не веришь? Настя, я долбо*бом стал, я вообще еб*нутый стал…

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Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял, убивал их. Они плакали, умоляли меня – я их все равно стрелял. Настя, ты на меня не смотри, то, что я у тебя такой "добрый". Я у тебя, какой есть, я приеду таким, какой я есть".

Дословно СБУ: "Очень надеемся, что "такой, как есть" станет удобрением для украинской земли. А если нет, то его контакты, личные данные и признание в преступлениях уже есть распоряжении СБУ! И он в полной мере ответит за свои действия перед международным судом" .